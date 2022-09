Francesco Totti contro Ilary: “Mi ha messo cimici in macchina”. Ora anche la figlia di mezzo

Francesco Totti fa la sua mossa e porta con sé la piccola Isabel: di mezzo ci va anche Naomi. È guerra?

La battaglia tra Totti e Ilary continua senza esclusione di colpi. I fan dell’ormai ex coppia che speravano in una fine pacifica della storia devono purtroppo ricredersi: dopo l’intervista rilasciata dall’ex calciatore al Corriere della Sera, emergono nuove verità e nuovi “colpi bassi” da una parte e dall’altra.

Dopo le rivelazioni dell’ex capitano, Ilary non ha risposto, almeno non a parole. Francesco continua a frequentare Noemi Bocchi, e le cose sembrano più serie che mai. I due si frequentano dallo scorso dicembre, e fino a oggi sono riusciti a mantenere un basso profilo e non farsi scoprire.

Lo scorso 11 luglio Totti e Ilary hanno annunciato la loro separazione dopo quasi 20 anni di matrimonio. Una notizia che ha sconvolto tutti, anche perché neanche un mese prima la showgirl aveva negato con forza che ci fosse una crisi tra i due.

Una crisi, invece, c’era eccome: nell’intervista rilasciata da Totti, er pupone racconta di essere caduto in depressione durante il suo ultimo anno da agonista, e di non aver ricevuto il supporto giusto dalla moglie. Anzi, Ilary Blasi lo avrebbe persino tradito: Totti ha trovato dei messaggi e delle foto che la inchiodavano.

L’ex calciatore avrebbe fatto di tutto per mantenere la relazione, ma ormai Ilary si era allontanata, e lui non ha potuto fare altro che accettare la situazione. Poi è arrivata Noemi Bocchi, conosciuta durante una partita di padel con amici, e i due si sono subito trovati: lei lo ha aiutato a uscire da quel brutto periodo in cui era finito.

Ilary e Totti hanno così deciso di mantenere le apparenze per evitare che il caos mediatico si abbattesse su di loro, ma alla fine non ci sono riusciti.

Francesco Totti, la figlia e Noemi Bocchi

Negli ultimi giorni sono spuntate molte foto di Totti insieme a Noemi Bocchi sotto casa della donna. In una delle ultime, però, c’è anche la figlia più piccola di lui: Isabel. Sembra che la bambina abbia già conosciuto la nuova compagna del padre e i figli di lei, avuti da Mario Caucci, il suo precedente compagno.

Isabel avrebbe raccontato alla madre di questi incontri, e Ilary, secondo quanto rivelato da Totti, avrebbe addirittura messo delle cimici in macchina dell’ex marito. “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi”.

Una situazione davvero assurda che non farà altro che peggiorare le già difficili condizioni della separazione tra i due.