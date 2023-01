Alfonso Signorini finisce in tribunale: la situazione è grave | Catastrofe al Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip fa parlare di sé per una notizia molto forte. C’è la minaccia di un procedimento legale e Alfonso Signorini potrebbe essere nei guai. Questa volta sembra che qualcuno l’abbia combinata davvero grossa.

Il Grande Fratello si sa è un reality dove la polemica è all’ordine del giorno. I concorrenti ne combinano una al giorno scatenando l’indignazione dei social e Twitter che si è trasformato in un vero e proprio tribunale.

Nel tempo molti Vipponi hanno avuto da ridire sul trattamento ricevuto nella casa più spiata d’Italia come quando Stefano Bettarini ha polemizzato contro Alfonso Signorini a causa della sua squalifica per una bestemmia dopo pochi giorni nel reality. Secondo l’ex calciatore il GF utilizzerebbe due pesi e due misure in baso a ciò è utile per le dinamiche del programma.

L’attuale edizione del Grande Fratello non è per nulla esente da polemiche anzi di recente è successo qualcosa che ha scosso tutti il pubblico a casa ma soprattutto quello sul Web. Proprio una delle protagoniste dello show condotto da Alfonso, Nikita Pelizon è stata presa di mira da molti compagni di avventura con i quali ha un rapporto altalenante.

Un episodio, in particolare, ha scatenato la rabbia del team e della sorella di Jessica ed in questa c’entrano Luca Onestini ed Oriana Marzoli. Con Luca, sembrava sarebbe dovuta nascere una storia ma ad un certo punto tutto si è interrotto bruscamente e i due sono più in lotta che mai.

La polemica del team di Nikita Pelizon

Molti fan di Nikita Pelizon dopo aver notato dei brutti atteggiamenti da parte degli inquilini nella casa dei Grande Fratello nei suoi confronti si sono scagliati contro la trasmissione addirittura scrivendo ai suoi sponsor.

Secondo gli ammiratori della Pelizon il GF: “supporta la violenza verso le donne (come quella psicologica, oltre che le molestie, perpetuate dal Sig. Luca Onestini nei confronti della Sig.na Nikita Pelizon) e presta il suo consenso verso ogni forma di bullismo e mobbing come quello ai danni della Sig.na Nikita Pelizon”.

Un fatto in particolare è stato giudicato molto grave tanto da parlare di presunte minacce. Si tratta della scenetta creata da Oriana e Luca in cui i due simulavano un rapporto orale tra Nikita e Luca con le statuette del presepe.

Ecco che in risposta a questa provocazione Jessica, la sorella di Nikita, ha postato una stories in cui si scagliava contro i concorrenti ed il programma usando le seguenti parole: “Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente.

Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi – si legge nelle Stories – Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata, tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria”