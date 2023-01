Ecco perché Maria De Filippi siede sempre sugli scalini: dietro si nasconde un motivo rimasto segreto per tanti anni

Avrete certamente notato che durante la conduzione dei suoi programmi Maria De Filippi siede spesso sulle scale, ma qual è il motivo? Dopo anni si è scoperto il vero motivo che si nasconde dietro questa scelta. Vi sorprenderà.

Maria De Filippi è una delle protagoniste della televisione nonché autrice di alcuni dei programmi più importanti e amati di Canale 5 come Uomini e donne, C’è Posta per te e Amici. È stata Maria De Filippi a portare il reality in Tv con la prima edizione del Grande Fratello allora condotta da Daria Bignardi.

In questi giorni Maria De Filippi si trova nell’occhio del ciclone a causa della polemica scoppiata in seguito all’ultima puntata di C’è posta per te andata in onda lo scorso sabato 7 gennaio durante la quale una donna che ha subito vessazioni dal marito per anni non è stata tutelata dagli autori del programma.

La polemica è sorta nel momento in cui non si è fatto nulla per far passare il messaggio che la violenza verbale, e non solo, del marito della donna è deprecabile e condannabile in assoluto. L’uomo è passato come una “persona normale” e il programma è stato accusato di favorire la violenza, invece di condannarla.

Nel frattempo i programmi di Maria De Filippi continuano ad andare in onda come di consueto e tra le molte cose che il pubblico si domanda sulla presentatrice è perché siede sempre sui gradini. Fin ora non c’era mai stata una ragione precisa ma adesso il vero motivo è svelato.

Queen Mary ha esordito in televisione proprio grazie al suo attuale marito Maurizio Costanzo che la volle come sua assistente dopo averla conosciuta a un convegno. Lei all’epoca lavorava in una società di videocassette. In seguito Maria De Filippi passò alla conduzione di Amici, programma di cui era autore Maurizio Costanzo, un contenitore dedicato ai ragazzi e alle questioni giovanili dell’epoca. Prima di lei alla conduzione del programma c’era Enrica Bonaccorti.

Ecco perché Maria De Filippi siede sui gradini

Sicuramente la De Filippi è una delle presenze fisse e costanti della televisione, probabilmente solo lei va in onda sei giorni la settimana e con due programmi che vanno in onda quasi in contemporanea.

Nella sua semplicità e con i suoi modi diretti è diventata una delle principali presentatrici della televisione in generale e di certo non sbaglia un colpo. Ma forse non tutti sanno che prima di essere presentatrice è stata anche scrittrice e autrice di format televisivi.

Le ragioni sono più che logiche

Il fatto che Maria De Filippi sia spesso seduta sui gradini in mezzo al pubblico, soprattutto a Uomini e Donne è un dettaglio che hanno notato anche coloro che non sono direttamente fan. La trasmissione del resto va in onda da più di 25 anni nella fascia quotidiana di Canale 5, è dunque facile che vi sarà capitato, almeno una volta facendo zapping in televisione di vedere Maria seduta sugli scalini. Ma per quale motivo?

La stessa conduttrice ha detto che questa abitudine è nata proprio a Uomini e Donne quando le registrazioni duravano parecchio, più di 64 minuti e dapprima lei era sempre in piedi, pertanto accusava molto la stanchezza.

Dai tecnici o dalla regia non è arrivato nessun reclamo e dunque lei ha mantenuto questa abitudine. Da quella posizione ha anche una migliore visuale dello studio. Questa abitudine però la mantiene solo per Uomini e Donne dove può mantenere un maggiore contatto con il pubblico, per Amici invece ha una poltrona tutta sua. A C’è posta per te, invece, siede spesso su una panca vicino ai fan.