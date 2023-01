“Divorzio per colpa di Maria De Filippi”: famiglia completamente sfasciata, c’è lo zampino della Queen Mary

Dopo tanti anni Marta Flavi si fa sentire con una verità sconvolgente, il retroscena del suo matrimonio con Maurizio Costanzo, naufragato per “colpa di Maria De Filippi”. Marta Flavi era sposata con Maurizio Costanzo quando questi ha conosciuto Maria De Filippi e iniziò una relazione extraconiugale con lei. Dopo tanti anni da quel periodo Marta Flavi dice la sua sulla questione.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono sposati dal 1995, un matrimonio durato tutti questi anni e ancora in corso a forse non tutti sanno che Costanzo ha avuto più di una moglie prima di sposare la sua Maria De Filippi.

Le donne di Maurizio Costanzo sono state tra le più famose e influenti del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Una di queste fu appunto Marta Flavi che al tempo era una conduttrice televisiva molto apprezzata negli anni Novanta. Il matrimonio tra Marta e Maurizio fu celebrato nel 1989 ma i due restarono insieme soltanto pochi anni, fino al 1994 quando si separarono perché lei aveva scoperto la relazione che lui aveva con Mari De Filippi.

Come spesso è stato raccontato, sono note le circostanze in cui Marta Flavi scoprì la tresca, quel giorno si trovò a sentire una discussione telefonica tra suo marito Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che quel giorno era stata al mare ma non gli aveva detto nulla. Stavano litigando e questa distrazione fu fatale perché dall’altra parte Marta Flavi sentì tutto e quel giorno il matrimonio finì.

All’epoca dei fatti Maria De Filippi era ancora una semi sconosciuta ma stava muovendo i suoi primi passi in televisione ed era stata l’assistente di Costanzo.

Maria De Filippi si era laureata in Scienze delle finanze e il suo obiettivo iniziale era quello di fare il magistrato. Poco dopo la laurea però fu assunta da una nota società di videocassette e fu in quella occasione che la sua vita cambiò. Prese parte a un convegno sulla pirateria musicale e il suo destino dirottò verso la televisione.

Fu proprio durante questo convegno, infatti, che Maria De Filippi fece la conoscenza di Maurizio Costanzo il quale notò subito la professionalità tanto da proporle di diventare sua assistente. In seguito, Maria De Filippi, venne proposta dallo stesso Costanzo alla conduzione del programma Amici (antesignano dell’attuale Amici di Maria De Filippi) che all’epoca era sì dedicato ai giovani, ma si incentrava sui problemi e le questioni giovanili di quegli anni.

Maria sostituì Enrica Bonaccorti. Per questa sua prima conduzione la presentatrice ottenne un Telegatto come Miglior programma televisivo con intrattenimento ospiti.

Ma dopo la separazione da Costanzo in seguito alla scoperta del tradimento, quali sono i rapporti oggi tra Marta Flavi e Maria De Filippi?

Marta Flavi rompe il silenzio su Maria De Filippi

Marta Flavi dopo diversi anni dall’accaduto ha detto la sua su quella storia e di certo ciò che trapela è che Maurizio Costanzo è stato una parentesi molto importante per Marta Flavi e anche lei a sua volta è stata una figura importante nella vita di lui.

Ciò che non è mai stato chiaro nel corso degli anni è quale fosse il pensiero di Marta Flavi su Maria De Filippi, sicuramente ciò che rende la Flavi una personalità forte, tra le altre cose, è stato il coraggio di troncare di netto la relazione dopo aver scoperto il tradimento.

La reazione di Marta Flavi

Ma Marta Flavi ce l’ha ancora con Maria De Filippi per averle rubato il marito? In una recente intervista la conduttrice ha rivelato che dovrebbe addirittura dire grazie a Maria De Filippi per averle portato via il marito con il quale non andava bene già da un po’ di tempo. Ha dimostrato quindi una grande maturità e la comprensione che certe cose evidentemente dovevano andare così come sono andate. Per queste ragioni non esiste antipatia tra le due donne, ma anzi una certa stima reciproca.