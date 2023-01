La malattia privata di Gabriele Cirilli: costretto a letto, aveva perso la gioia di vivere

Gabriele Cirilli, sempre sorridente e pieno di vita, ha attraversato un periodo terribile durante il quale è stato schiavo della depressione. Un male invisibile che però è più doloroso di tante altra malattie. Il comico ha raccontato di quel periodo tremendo dal quale è uscito a fatica e solo grazie all’aiuto dei suoi cari.

Tutti conoscono e amano Gabriele Cirilli: comico e cabarettista, l’uomo scatena ilarità e simpatia anche solo con un sorriso. Si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti e tutt’oggi lavora in televisione, al cinema e a teatro. La sua prima esperienza sul piccolo schermo è stata come concorrente a Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin.

Il vero successo arriva con Zelig, dove partecipa a diverse edizioni impersonando diversi personaggi, come Kruska, l’amica di Tatiana. Nel 1998 ottiene il suo primo ruolo al cinema come protagonista del film Un bugiardo in paradiso, insieme a Paolo Villaggio.

Oggi lo conosciamo per la sua lunga esperienza a Tale e quale show, dove ha interpretato tantissimi artisti conquistando il cuore degli spettatori. Nel programma ha partecipato prima come concorrente e poi, visto il successo della sua presenza, come ospite fisso per alcuni siparietti durante il programma.

Gabriele Cirilli e quella malattia terribile

Di recente è stato tra i concorrenti de Il cantante mascherato, programma giunto alla terza edizione, condotto da Milly Carlucci. Cirilli ha preso il posto di Edoardo Vianello sotto la maschera del pinguino. Il comico è stato smascherato quasi subito, ma ha ancora la possibilità di essere ripescato per andare in semifinale.

Non tutti però sanno che Cirilli ha vissuto una depressione tremenda in passato, una malattia che lo ha costretto a letto e che gli ha fatto perdere la gioia di vivere. È stato quasi all’inizio della sua carriera, quando ancora non aveva raggiunto il successo che ha oggi.

La devastante depressione, periodo nero

“Chi fa questo lavoro sa che ci sono alti e bassi. E all’inizio della carriera ci sono molti bassi. Spesso stavo a casa, mi scartavano ai provini. Andavamo di moda i belli” ha spiegato. “Passavo le giornate a casa sul divano. Ho avuto una grande depressione. Perché volevo affrontare questo lavoro con grinta ed energia e non me lo permettevano. Quindi mi sentivo impotente”.

Un racconto davvero straziante, ma per fortuna alla fine il comico ha ottenuto il successo che meritava. Ci è riuscito solo grazie a sua moglie, Maria De Luca, che lo ha sempre supportato e non lo ha mai lasciato solo. Cirilli ha poi ricevuto una chiamata dalla sua agente per fare un provino, una pubblicità con Nancy Brilli; da lì la sua vita è ricominciata.