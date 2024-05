Benedetta Parodi, “la battaglia contro il cancro” deve continuare a lottare: le sono tutti vicini | La sorella si espone per lei

Benedetta Parodi non smette di lottare, queste le sue parole. La battaglia contro il cancro deve andare avanti. Vicinanza di tutti.

La televisione italiana può vantarsi di avere numerosi volti molto amati e seguiti che hanno contribuito a rendere grande questo strumento di comunicazione di massa. Tra le giornaliste e conduttrici più apprezzate abbiamo le sorelle Parodi, Cristina e Benedetta. Due donne professioniste nel loro lavoro e realizzate anche da un punto di vista privato.

Tuttavia, in questi giorni è arrivata una notizia spiazzante che ha lasciato tutta Italia senza parole, la famiglia Parodi è al centro. Benedetta ha deciso di lottare contro il cancro e di non mollare mai e questa scelta è stata sostenuta fortemente da tutte le persone a lei care, in prima linea la sorella Cristina.

La battaglia contro il cancro non è mai una cosa facile, anzi: la maggior parte delle volte ti annienta e ti mette K.O. senza avere nessuna possibilità di vincita. Adesso che tutti gli italiani hanno scoperto che Benedetta Parodi ha deciso di proseguire la sua lotta contro il cancro, si sono dimostrati dalla sua parte, Cristina si sia esposta per la sorella.

Ancora una volta Benedetta e Cristina Parodi hanno dimostrato di essere unite per la vita, anche quando c’è il bisogno di combattere contro un terribile male quasi imbattibile. Ogni anno in Italia si registrano numerosi casi di cancro e sono dati che lasciano disarmati ma ci sono anche i risultati della ricerca contro questo male terribile che sanno rincuorare gli italiani.

Fondazione Airc

Per fortuna la Fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) è sempre a lavoro per cercare una cura definitiva contro questa malattia deleteria che, ancora troppo spesso, risulta essere mortale. Nel nostro paese ci sono moltissime persone che sostengono tale causa e tra i personaggi noti ci sono proprio le sorelle Parodi.

Benedetta e Cristina sono, da diversi anni, testimonial e sostenitrici della Fondazione Airc e ogni anno combattono contro questo male terribile per supportare la ricerca sperando che si riesca a trovare una cura il prima possibile. Le sorelle Parodi si sono unite ancora una volta per informare gli italiani su come agire per prevenire questa tremenda patologia.

I consigli delle Parodi

Per Benedetta aiutare i ricercatori significa dare una speranza e una possibilità concreta alle persone malate di ricevere le dovute cure e, quindi, per la Parodi è un impegno imprescindibile. Assieme alla sorella, Benedetta ha fornito alcuni consigli utili per cercare di prevenire il cancro nel modo più facile e veloce possibile.

Oltre a sottolineare come la prevenzione e le visite periodiche siano importanti per scoprire per tempo se si ha o meno il cancro, secondo Benedetta Parodi dobbiamo essere più salutari anche in cucina. È meglio non usare padelle e pentole con rivestimento in teflon scrostato, non mangiare la parte bruciata di un alimento, non usare il metallo sul teflon ma preferire mestoli di legno o in silicone e non scaldare troppo l’olio per friggere perché diventa cancerogeno.