Benedetta Parodi, l’incidente gravissimo, costretta a letto | Situazione drammatica

Benedetta Parodi racconta un evento passato molto doloroso: la donna si mette a nudo su qualcosa di molto personale rivelando un fatto sconosciuto ai più.

Tutti conoscono il sorriso contagioso di Benedetta Parodi, una conduttrice e giornalista molto apprezzata in tutta Italia. La donna ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista ma ben presto scoperto un’altra veste di se stessa reiventandosi esperta di cucina.

Inutile citare il successo incredibile con i suoi programmi che le hanno poi permesso di pubblicare libri di ricette divenuti bestseller. Al timone di Studio Aperto nei primi anni duemila la Parodi si butta su una strada inedita cimentandosi nel format di cucina del tg chiamato Cotto e mangiato.

Da lì, per lei è stato tutto in ascesa avendo poi condotto uno dedicato interamente a lei e alle sue ricette: I menu di Benedetta in onda su la 7 quando la Parodi è passato da Mediaset nel 2011.

La sua tenacia, poi, l’ha portata a presentare una trasmissione ormai cult per la cucina in tv cioè Bake Off Italia in onda da ben 10 anni su Real Time. Ma per Benedetta il lavoro non è l’unico aspetto della sua vita che va a gonfie vele: anche in amore la parodi è assoluta vincente.

L’amore per Benedetta Parodi

Benedetta, infatti, è sposata da oltre vent’anni con il giornalista sportivo Fabio Caressa con il quale ha tre figli. Benedetta e Fabio sono una delle coppie più longeve dello spettacolo, che emanano in ogni intervista o apparizione pubblica una grande luce e bellezza.

Legati da un amore profondo e duraturo, fa strano pensare come abbiamo vissuto un periodo davvero tosto a causa di un terribile incidente che ha coinvolto Benedetta Parodi. Sembra impensabile che una donna così solare abbia passato un momento difficilissimo così forte da costringerla al letto.

Il racconto di Benedetta Parodi

Ospite un po’ di tempo fa al programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1 Vieni da Me la Paroli ha ripercorso gli inizi del suo lavoro e l’amore per Caressa e la famiglia. Non è mancato, però, il racconto di un evento molto forte del suo passato cioè di quando ha subito un grave incidente.

“Ero con le mie amiche a Forte dei Marmi. A un incrocio ho avuto questo incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo. Era comunque una situazione da cui sarei uscita, ma era dolorosa perché mi sono rotta il bacino” ha spiegato in trasmissione lasciando il pubblico sgomento per la situazione drammatica, abituato, infatti, a vederla sempre molto positiva.