Scandalo a U&D: Maria non ci sta e la caccia dal programma | Piovono querele

Scandalo a Uomini e Donne: Maria De Filippi scopre il segreto della dama e la caccia seduta stante dal programma.

Non accade spesso che Maria si arrabbi, ma quando lo fa non vuole sentire ragioni. Purtroppo una dama del trono over l’ha fatta infuriare qualche puntata fa.

Il suo segreto è venuto a galla e ha perso credibilità sia agli occhi del pubblico che a quelli della padrona di casa che ha subito deciso di cacciarla dal programma. La donna, quasi in lacrime, non poteva credere ai suoi occhi. Ecco cosa è successo.

Il trono over di U&D regala sempre grandi emozioni: a volte si consumano scandali in diretta, come quello che vede come protagonista Desdemona Balzano. La bella dama, che di professione fa la modella e attrice, è stata sgamata proprio al centro studio.

U&D, la furia di Maria De Filippi

Messa con le spalle al muro, ha confessato tutto dopo le numerose frecciatine di Armando Incarnato. Il cavaliere, uno dei volti più noti e amati del dating show, ha portato in trasmissione un audio in cui si sente la voce di Desdemona che critica il programma e lascia intendere di avere un accordo con l’uomo che frequentava del parterre femminile.

Dagli audio portati da Armando si capiva chiaramente che l’obiettivo di Desdemona era rimanere più a lungo possibile nel programma per guadagnare visibilità. Ma non finisce qui: tutto era stato programmato insieme al suo manager. Insomma, una vera messinscena e una presa in giro nei confronti della produzione che lavora giorno e notte per loro e soprattutto della padrona di casa. Maria in questo caso non ha voluto sentire ragioni e ha chiesto alla dama di abbandonare lo studio, affermando che la sua permanenza non era in linea con il programma.

Desdemona querela tutti

La reazione di Desdemona non è tardata ad arrivare: qualche giorno dopo la registrazione della puntata, la donna ha comunicato sui social di aver querelato tutti coloro che in trasmissione hanno violato deliberatamente la sua privacy. Tra questi Armando – che ha fatto ascoltare i suoi audio – e Gianni e un altro cavaliere della trasmissione, accusato di aver complottato con lei alle spalle della redazione. Soltanto Maria De Filippi e la produzione non sono stati coinvolti nella querela.

Il cavaliere accusato è Alessandro, che non si è trattenuto dal dire la sua: l’uomo, infatti, era colui che si frequentava con Desdemona. Agli occhi del pubblico sembrava che tra i due stesse nascendo una storia d’amore, in realtà lui ha raccontato di aver recitato un copione fornito dal manager della dama.

Alessandro ha confermato che l’obiettivo di Desdemona era quello di ottenere visibilità e diventare un’influencer e attrice, come aveva sempre sognato. Per lei Uomini e Donne ha rappresentato solo un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo, ma probabilmente verrà ricordata soprattutto per aver fatto infuriare Maria.