Francesca Del Fa: “Vi dico io la verità su Can Yaman” | Cosa stanno nascondendo?

Francesca Del Fa dice la sua sulla presunta relazione con l’attore Can Yaman.

Tante sono i cuori conquistati da uno degli attori più in voga degli ultimi tempi, Can Yaman, che sembra aver avuto a che fare con più di una Francesca, anche se quel flirt ipotizzato con Francesca Chillemi è stato già smentito.

Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan è un possibile ravvicinamento con un’altra attrice, Francesca Del Fa, con cui l’attore turco era stato avvistato durante l’estate scorsa e ciò ha fatto trapelare una serie di rumors che hanno fomentato sempre più le ipotesi di una relazione.

Ma cosa sappiamo noi a proposito? Le foto che sono circolate tra i fan non lasciano intuire una vera e propria storia tra i due, eppure la curiosità spinge a volerne sapere di più, forse, infondo, per sperare che questo rubacuori sia ancora su piazza.

Finalmente al riguardo si è espressa proprio l’attrice de Il Paradiso delle Signore che ha rilasciato un’intervista in cui ci racconta la verità dietro i pettegolezzi che infiammano ogni giorno i social e i media. Ecco che a DiPiùTv parla del suo rapporto con Can Yaman.

È nato l’amore tra i due attori?

Le foto che catturano i momenti dell’estate di Can Yaman insieme all’attrice Francesca Del Fa risalgono a mesi e mesi fa, ma sono ancora oggetto di discussioni: i due hanno davvero una relazione o sono soltanto buoni amici?

Ecco che la verità viene a galla: l’attrice ha confessato di essersi ritrovata ad un festival in Sardegna, durante quell’estate, con Roberto Farnesi (attore nella stessa fiction di Del Fa) che avrebbe dovuto accompagnarla. Tuttavia, dal momento che l’attore aveva fatto ritardo, Francesca è stata accolta proprio da Can che non ha voluto lasciarla da sola. Così, da lì la foto, la fake news e la curiosità insistente dei fan.

Solo un gesto di galanteria di Can Yaman

Si è trattato, dunque, di un gesto di galanteria da parte di Can Yaman che non volendo lasciare da sola l’attrice, ha deciso di accompagnarla al posto di Farnesi. Possiamo confermare, dalle parole di Francesca Del Fa, che tra i due non c’è e non è mai nato nulla di più di un’amicizia.

La stessa attrice ha deciso di dire la verità su Can Yaman, “Una semplice foto scattata durante una cena in cui eravamo vicini” – ha detto durante l’intervista – “tra me e Can non c’è mai stato nulla di romantico. Si è trattato solo di una simpatia, un’amicizia.” Ha poi concluso affermando di essere rimasta in contatto con l’attore per un breve periodo, e di essere felicemente single. Come, d’altronde, lo è il nostro latin lover preferito Can Yaman, per la felicità di tutte noi.