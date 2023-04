Isola dei famosi: i concorrenti esclusi | Confermati e poi presi in giro

L’Isola dei famosi sta per cominciare: ecco chi vedremo tra i concorrenti e chi invece è stato escluso all’ultimo.

I telespettatori fremono per la nuova edizione de L‘Isola dei famosi, che segna anche il ritorno di Ilary Blasi dopo quasi un anno dalla rottura con Francesco Totti. Tutti sono curiosi di vederla e magari ascoltare qualche frecciatina. Chissà se gli opinionisti tireranno fuori l’argomento per pizzicarla un po’.

In studio ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre l’inviato sull’isola sarà di nuovo Alvin. L’inizio è previsto per il prossimo 17 aprile, e l’attesa è tanta, soprattutto ora che è stato svelato il cast completo dei vip naufraghi. Tante le sorprese che li attendono, visto che si chiacchiera del programma già da diversi mesi.

La scorsa edizione era stata vinta da Nicolas Vaporidis, mentre al secondo posto c’era l’ex nuotatore Luca Daffrè. Al terzo posto c’era Carmen Di Pietro, seguita da Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani. Cos’accadrà quest’anno? Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi tutti i lunedì su Canale 5.

Proprio in questi giorni è stata pubblicata la lista finale e ufficiale dei concorrenti. Tra nomi già confermati in passato e alcune new entry, sull’isola troveremo Alessandro Cecchi Paone insieme al suo fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia, Claudia Motta, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato, i Jalisse, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo.

Pronti a naufragare

Ancora una volta vedremo i vip cercare di sopravvivere alle Honduras, un luogo tanto bello quanto insidioso. Ma le vere insidie si nascondono tra i rapporti dei concorrenti che dovranno cercare di fare gruppo per superare le sfide che Mediaset gli proporrà sull’isola.

Le sorprese sono cominciate già prima dell’inizio del programma, con alcuni nomi esclusi dalla lista senza dare spiegazioni. Alcuni di questi erano praticamente confermati, ma evidentemente la produzione ha deciso di apportare qualche modifica, scatenando anche un po’ di delusione tra i telespettatori.

Isola dei famosi 2023: i vip esclusi

Tra gli esclusi che erano stati confermati c’è Gianmarco Onestini: la sorsa settimana c’era stato addirittura l’annuncio ufficiale, ma alla fine il suo nome non è apparso nella lista dei concorrenti. L’influencer e personaggio televisivo è stato sostituito da Andrea Lo Cicero, ex rugbista molto amato dal pubblico.

Anche le sorelle Enardu non sono riuscite ad arrivare alla rosa finale dei concorrenti, anche se erano state confermate in più occasioni. Saranno i Jalisse a sostituirle: Alessandra Drusian e Fabio Ricci metteranno alla prova il loro spirito di sopravvivenza. Come mai gli altri sono stati esclusi? Tutto sembra suggerire problemi di contratto che la produzione non è riuscita a risolvere in tempo per l’inizio del programma.