Vite al Limite: Travis pesava 300Kg, adesso sembra un’altra persona | Risultati record

Vite al limite racconta anche storie di successi raggiunti, di persone che riescono a fare il percorso netto. È il caso di Travis Henry.

La storia di Travis Henry è una delle più emozionanti di Vite al limite, programma che vede il dottor Nowzaradan curare pazienti con problemi di obesità. Il caso di Travis è stato davvero emblematico e possiamo vederlo negli scatti di lui che girano sul web e nei quali lo vediamo veramente irriconoscibile.

Per chi ancora non lo sapesse Vite al limite è un programma di Real Time e il format racconta e approfondisce la vita di persone che hanno problemi di obesità raccontando nello specifico il loro percorso di riabilitazione. Non sempre, però, le storie di queste persone hanno un lieto fine, qualcuno ricade nel baratro e qualcun altro a volte muore per complicanze di salute. Ma ci sono anche casi fortunati come quello di Travis, che con tutta la buona volontà e la forza è riuscito a farcela.

Travis Herny ha 34 anni ed è appassionato di musica. È stata proprio la musica ad aiutarlo nei momenti difficili della vita, a spingerlo ad andare avanti ed è stata anche quella che lo ha accompagnato nei momenti felici. La musica placava i sentimenti brutti e amplificava i sentimenti belli.

Travis con grande spirito di sacrificio ha raggiunto il traguardo prefissato con il dottor Nowzaradan, quale si era rivolto per provare a risolvere i suoi problemi di obesità. Si trattava di un obiettivo insperato e davvero complesso, ma in questo ad aiutarlo è stato anche l’affetto del pubblico, suscitato dalla sua allegria.

Dall’obesità alla vita

Travis all’inizio del suo percorso era arrivato a pesare quasi 300 chili e la sua dipendenza dal cibo lo aveva portato a livelli estremi. Fu proprio l’aver superato il limite a convincerlo a rivolgersi alla redazione di Vite al limite e farsi aiutare dal dottor Now per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico e alla rigida dieta imposta da questo genere di percorso.

Ma non ci si salva solo grazie a una ferrea convinzione che ce la si può fare, ad aiutare una persona e a motivarla molto c’è anche l’affetto delle persone care e nel caso di Travis Henry parliamo di sua moglie che gli è stata sempre accanto. Oltre alla moglie anche gli amici e i parenti hanno aiutato Travis. Ciò che, infatti, aiuta una persona in certi casi è il non essere sola emotivamente. Diverse sono state le storie di Vite al limite per le quali non si può dire la stessa cosa e in diversi casi in tanti si sono lasciati andare perché non avevano il sostegno emotivo necessario.

Come sta oggi Travis: il cambiamento incredibile

Le cose per Travis sono cambiate fin dal primo incontro con il dottor Now. Nella clinica di Houston, Travis Henry ha perso la bellezza di 109 chili, raggiungendo il perso di 171 kg. Naturalmente anche per lui c’è stato l’intervento di bypass gastrico che lo ha aiutato a raggiungere un peso sopportabile per l’altezza e la corporatura. Queste notizie arrivano dalla puntata del programma a lui dedicata ma ad oggi non si conosce il peso di Travis.

Travis tuttavia ha pubblicato molte foto sul suo profilo Instagram e nel frattempo ha ripreso il suo rapporto con la musica, mantenendo la sua grande passione. Oggi si dedica a questo e all’amore per la moglie Yasmin che gli è stata accanto nei momenti di maggiore sconforto. La sua storia ha fatto di Travis Henry uno dei protagonisti assoluti dell’ottava stagione di Vite al limite e tra i volti che più si ricordano, oltre che tra gli esempi più positivi in questo tipo di vicende.