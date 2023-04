Pippo Baudo da giovane era qualcosa di incredibile, tutte ai suoi piedi | Foto clamorose

Ecco svelata una foto del celebre conduttore quando era molto giovane. Riconoscete Pippo Baudo in questa immagine?

Uno dei conduttori più amati e famosi della televisione italiana è sicuramente Pippo Baudo che con i suoi oltre sessant’anni di carriera è ancora il pilastro del nostro intrattenimento. L’uomo è noto anche per aver scoperto tanti talenti che ancora adesso sono protagonisti del piccolo e del grande schermo.

Il suo successo è sicuramente legato ai tanti anni al timone del Festival di Sanremo al quale il suo volto sarà per sempre associato. La sua fama nel tempo lo ha con molta probabilità facilitato anche al livello sentimentale: molte donne, infatti, sono cadute ai suoi piedi quando era giovane e libertino.

Tuttavia, nonostante il clamore mediatico attorno alla sua figura Baudo ha cercato di mantenere il più stretto riserbo sulla sua famiglia non riuscendoci, però, sempre. La sua relazione con la cantante lirica Katia Ricciarelli, infatti, ha riempito pagine e pagine di rotocalchi soprattutto quando i due si sono lasciati nel 2004 dopo un addio abbastanza turbolento.

L’artista ha raccontato del suo matrimonio con Baudo nella scorsa edizione del Grande Fratello ammettendo che sebbene tra i due ci sia stato dell’astio, ore le cose sono decisamente più civili in nome dell’amore che hanno provato l’un l’altro.

La carriera di Pippo Baudo

Nato in Val di Catania a Militello nel 1936, Pippo Baudo inizia la sua lunghissima e prolifica carriera con Canzonissima, trasmissione da lui condotta per oltre un decennio. Da quel momento Baudo si è cimentato in tanti programmi dal varietà, al talk show fino ai talent dimostrando sempre la sua grande professionalità e versatilità.

Negli anni il suo volto è sicuramente cambiato e non molti di voi se lo ricordano da giovane prima che assumesse l’aspetto elegante e serio ottenuto durante l’età adulta. Ecco che ora sbuca una nuova immagina del conduttore ad appena vent’anni. C’è da rimanere a bocca aperta.

Pippo Baudo da giovane

Nel bellissimo scatto in bianco e nero è possibile osservare Pippo Baudo quando era albori della sua carriera, un ragazzo pieno di speranze ed aspirazioni. C’è da dire che anche in questa immagine l’uomo aveva un aplomb che lo ha contraddistinto negli anni a venire.

Sorriso beffardo e capelli in ordine Baudo indossa nella foto un’elegante giacca a quadri e ha uno stile riconducibile proprio agli anni in cui ha cominciato ad apparire sul piccolo schermo. Affascinante e scaltro Baudo ha avuto tante soddisfazioni nella vita: ancora adesso, infatti, tutti ricordano il suo lavoro con il massimo rispetto.