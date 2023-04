Re Carlo dal cuore d’oro: le decisioni che cambiano la storia | Per qualcuno è una bastonata

La drastica decisione di Re Carlo III cambia ogni cosa: l’intera eredità ora passa nelle sue mani, è lui il nuovo erede.

Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti per la monarchia inglese, e gestirli tutti è stato Re Carlo III che, talvolta con difficoltà, si è districato tra gli ostacoli che la vita gli ha messo sul cammino. Prima ha dovuto affrontare la morte della Regina Elisabetta, che dopo 70 anni di regno ci ha lasciati l’8 settembre. Un lutto doloroso da elaborare, che ha segnato Carlo e gli altri membri della Royal Family.

Pochi mesi dopo è stato pubblicato il libro autobiografico di Harry, dal titolo Spare. Il duca di Sussex tra le pagine ha svelato retroscena inediti accaduti tra le mura di Buckingham Palace: dalla perdita della mamma, Lady Diana, alle furiose litigate con William e Carlo. Come se non bastasse, Harry e Meghan hanno girato un serie tv sulla loro vita, pubblicata su Netflix. Tutto il mondo è entrato nella loro casa e ha potuto scoprire per filo e per segno la loro versione dei fatti.

Presto ci sarà la sua incoronazione, prevista per il 6 maggio 2023. Un evento straordinario avvolto da dubbi e domande: Harry e Meghan si presenteranno? Ci saranno discussioni proprio nel giorno più importante? Intanto sta facendo parlare il mondo intero una drastica decisione presa da Re Carlo III a proposito dell’eredità. C’è stato un cambio di programma: tutti i suoi averi passano a lui.

Decisione ormi annunciata

Stiamo parlando del principe Edoardo: il fratello più piccolo di Re Carlo ha ottenuto il titolo del duca di Edimburgo. Una mossa davvero inaspettata che ha lasciato di stucco i sudditi. La decisione è stata annunciata qualche ora fa dal Palazzo ed è stato un modo per omaggiare Edoardo in occasione del suo 59esimo compleanno.

Sappiamo che il duca di Edimburgo è morto nel 2021 per cause naturali e per ben 70 anni, ora il suo titolo è a tutti gli effetti di Edoardo e sua moglie Sophie è diventata ufficialmente duchessa di Edimburgo. La decisione di Re Carlo si rifà al volere della Regina Elisabetta, che desiderava proprio questo passaggio di titolo.

Carlo III, il regalo di compleanno al principe Edoardo

A rimanere a bocca asciutta, ancora una volta, è il principe Andrea. Essendo stato estromesso dalla famiglia reale, non può prendere parte a consigli istituzionali e decisionali organizzati dal Re ed è improbabile che gli venga conferito un altro titolo. Inoltre, sembra che Carlo abbia decido di concedere l’utilizzo del titolo di principe e principessa ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet. Se così fosse, potrebbe essere un modo per tendere la mano e riappacificarsi con il figlio ribelle, dimostrando di non essere l’uomo burbero che viene dipinto ma con un cuore d’oro che vuole solo il bene della sua progenie.

Insomma, dire che il principe Edoardo ha ricevuto un bellissimo regalo di compleanno è riduttivo. Insieme alla principessa Anna diventerà consigliere ufficiale del nuovo Sovrano di Inghilterra: per lui si apre un periodo pieno di cambiamenti e novità.