Ecco perché la Royal Family non era al battesimo di Lilibet | Retroscena molto diverso

Sapete perché la Royal Family non ha partecipato al battesimo di Lilibet, la secondogenita di Harry e Meghan? Ecco tutta la verità.

L’invito era arrivato, ma loro lo hanno rifiutato. Al battesimo della piccola Lilibet c’erano tutti tranne i membri della famiglia reale. Un’assenza che è pesata sulla cerimonia e sulle spalle di Harry, che in un momento così importante si è sentito abbandonato dalla sua stessa famiglia.

Si sapeva che da tempo i rapporti tra loro erano inclinati e la lontananza ha messo ulteriori distanze fisiche ed emotive. Nessuno, però, si aspettava che la famiglia non avrebbe presenziato al battesimo della piccola: sappiamo quanto i reali inglesi siano attenti alle cerimonie e quanto ci tengano a festeggiarle sempre in famiglia.

Questa volta non è stato così: hanno preferito farsi da parte, scatenando numerose polemiche. Ma qual è stata la loro giustificazione? A spiegare tutto sono stati proprio loro, Harry e Meghan.

Battesimo di Lilibet, la royal family declina l’invito

La ribelle coppia reale ha parlato recentemente del battesimo della loro secondogenita Lilibet. I due da tempo vivono oltreoceano, dove si sono rifatti una vita lontani da occhi indiscreti e dall’insistenza della stampa inglese. Da poco hanno rilasciato un documentario su Netflix in cui si mostrano nella loro quotidianità, rivelando i segreti che li hanno separati dalla famiglia reale. Poi è arrivato Spare, il libro di memorie di Harry, che ha scavato ancora più nel profondo le questioni familiari.

I duchi di Sussex hanno fatto battezzare la loro piccola a Montecito e, alla cerimonia, erano stati invitati anche Carlo, Camilla, William e Kate Middleton. A distanza di due anni, salta fuori la notizia che la famiglia di Harry di non ha partecipato alla cerimonia.

Stando alle dichiarazioni di una fonte vicino alla coppia, il Principe e la Markle hanno battezzato Lilibet secondo il rito anglicano grazie all’aiuto dell’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor. La cerimonia si sarebbe svolta nella loro villa super lussuosa americana, dove non c’è stata traccia di membri della famiglia reale. Il motivo sarebbe da ricondurre alla sete di vendetta: la famiglia di Harry voleva fare una specie di ripicca, dato che aveva preferito svolge la cerimonia lontano dalla Gran Bretagna.

I motivi dietro l’assenza

Secondo altre fonti, potrebbe anche trattarsi di un problema di sicurezza e di costi. Sappiamo quanto sia difficile per i reali muoversi in sicurezza e, forse, in quel momento hanno preferito non rischiare. Inoltre, Re Carlo III in quei giorni stava incontrando il Governatore dell’Australia e sua moglie a Buckingham Palace.

Insomma, al battesimo di Lilibet hanno partecipato pochi intimi, ma ha pesato un grande assente: la famiglia reale. Che fosse per motivi economici o conflittuali, è certo che Harry avrebbe preferito avere la compagnia della sua famiglia per il bene di sua figlia. Ora gli occhi sono puntati sull’incoronazione di Re Carlo III: Harry e Meghan si presenteranno, o gli riserveranno lo stesso trattamento?