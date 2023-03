Gianni Sperti in difficoltà: “Occhi lucidi e voce spezzata” | Sta soffrendo in silenzio

Un cavaliere di Uomini e Donne fa delle confessioni su Gianni Sperti rivelando una situazione particolare che riguarda l’opinionista.

Il dating show più famoso d’Italia Uomini e Donne è costante oggetto di discussione sul web, sui giornali e sui social. Questa volta al centro di una polemica c’è Gianni Sperti del quale ha parlato un celebre cavaliere della trasmissione: Armando Incarnato. Tra i due i rapporti non sono mai stati particolarmente semplici e distesi e spesso hanno avuto divergenze su alcune questioni del programma.

In effetti, Uomini e Donne non può essere definita come una trasmissione particolarmente tranquilla. Spesso dame e cavalieri si scontrano tra loro o addirittura con il giudizio degli opinionisti sempre molto sul pezzo ma davvero taglienti con i loro commenti. E’ ciò che accade nella faida tra Gemma e Tina che quasi mai sono riuscite a trovare un punto d’incontro soprattutto per una sorta di astio della Cipollari nei confronti della donna.

Sperti, invece, è sicuramente un opinionista più pacato e meno irruento anche se l’uomo non manca di esprimere ciò che pensa con grande fermezza. Gianni Sperti si è, quindi, come dicevamo prima, confrontato con Armando che a sua volta si è dimostrato nel tempo un personaggio alquanto controverso.

Le interazioni nel programma tra Armando su Gianni Sperti

In una recente intervista rilasciata sul magazine di Uomini e Donne, Armando ha parlato un po’ del suo percorso e delle sue aspirazioni amorose. L’uomo però ha anche puntato l’attenzione su Gianni mettendo in luce un suo lato particolarmente nascosto. Incarnato nella sua intervista ha affermato di osservarlo spesso da lontano per carpirne le reazioni e la sua personalità.

A conti fatti i due hanno spesso litigato tanto che Gianni ha sempre considerato Armando molto interessato al gioco e ad apparire in televisione piuttosto che a trovare la sua anima gemella. Accuse smentite ripetutamente da Armando che è intenzionato a fare il suo percorso e a non demordere nel cercare il suo vero amore.

Le dichiarazioni di Incarnato su Sperti

“Credo sia una persona sensibile” ha confessato Armando nella sua intervista in merito all’indole di Gianni Sperti e ha aggiunto: “Lo osservo spesso e noto gli occhi lucidi, la voce spezzata. A pelle sono convinto che anche lui in me abbia visto un lato fragile, tenero e sensibile. Sono certo che anime simili si riconoscano tra di loro”.

Un pensiero molto positivo per un uomo con il quale è talvolta in disaccordo. Questo dimostra la capacità di Armando di andare oltre le incomprensioni e di saper guardare davvero dentro le persone. Chissà cosa pensa Gianni rispetto a queste dichiarazioni e se apprezzerà le parole che Armando gli ha sorprendentemente rivolto.