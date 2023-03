Schiaffo morale: Ilary Blasi massacra Totti: reazione assurda | Situazione tesissima

Un gesto di Ilary Blasi avrebbe fatto infuriare Francesco Totti e non solo. Tra di loro è gelo assoluto ma vediamo cosa è successo.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è temporalmente abbastanza lontana essendo passato praticamente quasi un anno dall’addio ufficiale. Tuttavia, i due continuano a tenere banco nei giornali di gossip con la loro separazione più che turbolenta tra Rolex rubati e borse firmate nascoste. Per non contare anche la dura battaglia dell’affido dei figli che ancora non ha trovato una giusta risoluzione.

Insomma, Totti e Ilary anche da separati fanno discutere soprattutto perché anche indirettamente i due non se le mandano a dire. I vent’anni passati insieme come famiglia unita e solida e i loro tre figli non sono riusciti a far desistere entrambi dal procedere ad una separazione privata e serena, come proprio loro avevano auspicato all’inizio invitando i media a non speculare sul divorzio.

Eppure, così non è stato ed il clamore attorno all’ex coppia d’oro di Roma non accenna ad arrestarsi. Ora un gesto di Ilary avrebbe fatto arrabbiare non Francesco Totti ma anche qualcuno di molto vicino a lui, forse perché considerato come un modo di provocare proprio l’ex calciatore.

I nuovi amori di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo l’annuncio della separazione Francesco Totti è uscito quasi subito allo scoperto con la sua nuova compagna la flower designer Noemi Bocchi con cui è andato a convivere in un lussuosissimo attico all’Eur. Non è inusuale, beccarli tra le vie di Roma in segno di una ritrovata serenità da parte del Pupone. Anche Ilary, però, ora è serena accanto ad un altro uomo sebbene soltanto di recente abbia scelto di rendere tutto ufficiale.

Si tratta di Bastian, un bellissimo imprenditore svizzero che ha conquistato il cuore della bella conduttrice. Proprio nelle ultime settimane Ilary ha condiviso su Instagram alcune foto intime con Bastian rendendo la storia più che seria. Le immagini di loro due in vacanza insieme parlano chiaro: la Blasi è davvero innamorata.

Il discusso gesto di Ilary

A proposito della nuova coppia formata dalla Blasi e da Bastian, è successo qualcosa che ha fatto parlare praticamente tutti a Roma. I due insieme alla famiglia di lei sono andati a cena in un noto ristorante romano dove lavora proprio uno dei più cari amici di Totti, Alex Nuccetelli che ha parlato ai microfoni di Fanpage in merito a questa situazione: “Tutta Roma sa che lavoro lì. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, cugino di Totti ndr) ma c’era sua moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian e le sorelle Silvia e Melory con i compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Mi è sembrata una dimostrazione di forza”.

La Blasi avrebbe festeggiato in tranquillità, incurante che quella sarebbe potuta essere una zona dedicata solo a Totti. Secondo Alex, questa è stata una specie di provocazione nei confronti del suo ex marito e dei suoi amici mentre Ilary si è goduta la cena senza pensare alle conseguenze. Nuccetelli ha pure confessato cosa avrebbe detto Totti una volta venuto a conoscenza del fatto: “Un signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma proprio da te”…ha, infatti, dichiarato l’amico del Pupone. Per gli ex coniugi, quindi, a questa guerra fredda non è ancora il momento di mettere la parola fine.