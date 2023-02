Francesco Totti torna al centro dello scandalo: “È stato uno choc” | Retroscena allucinante

Francesco Totti ha rivelato la verità sui tradimenti e sull’amante della sua ex moglie.

Francesco Totti e Ilary Blasi ritornano al centro del gossip dopo alcune rivelazioni dell’ex calciatore. L’ex capitano della Roma ha voluto chiarire la situazione tra lui e Ilary, spiegando come è iniziata la crisi e difendendosi dalle accuse di aver tradito l’ex moglie.

“Non sono stato io a tradire per primo” ha ribadito più volte di fronte alle voci che lo vedevano come marito fedifrago. Le foto su Noemi Bocchi sono iniziate in effetti a circolare subito dopo l’annuncio del divorzio e molti hanno accusato il Pupone di aver tradito Blasi e di aver quindi fatto naufragare il matrimonio.

L’ex calciatore però non ci sta e ha deciso di spiegare cosa è accaduto in quei mesi che per lui sono stati infernali. Si tratta di una storia completamente diversa da quella che pensavamo di conoscere e che getta nuove ombre su Ilary Blasi, la quale finora non ha rilasciato alcuna intervista in merito all’uragano che ha travolto lei e la sua famiglia.

La verità dietro il divorzio

Quando l’ex calciatore ha rilasciato l’intervista “dello scandalo” ha subito specificato che aveva iniziato a frequentare Noemi Bocchi quando le cose tra lui e Ilary erano già finite. “La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

“Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente” ha spiegato, rivelando di aver sofferto molto e che la crisi è iniziata da quando aveva annunciato il suo addio al calcio.

Totti è stato tradito

A un certo punto Totti è stato informato da voci sempre più insistenti di alcuni tradimenti di Ilary, e alla fine si è deciso a controllarle il telefono. “Ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro, una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto” ha spiegato.

Ma di chi si tratta? Pare che Ilary abbia tradito l’ex marito con Cristiano Iovino, un personal trainer romano. L’uomo si è dichiarato estraneo ai fatti, anche se alcune persone vicine alla showgirl hanno affermato che tra i due ci fosse più di un’amicizia.