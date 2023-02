Nino D’Angelo, la terribile malattia nociva e il lutto | Fan sotto shock

Il ben noto cantante partenopeo ha sconvolto tutti con il suo racconto doloroso riguardo ad un periodo buio.

Nino D’Angelo è uno dei cantanti italiani più conosciuti ed apprezzati dal pubblico del Bel Paese ed è riuscito anche a toccare il cuore di molte generazioni diverse tra loro. Un artista a tutto tondo, D’Angelo ha anche preso parte in alcuni film come Fotoromanzo e Quel ragazzo della curva B.

Il cantante partenopeo è sempre stata una persona molto riservata ed amante della sua privacy. Infatti, Nino non ha mai voluto sovrapporre la sua vita professionale con quella personale. Quando, circa un anno fa, l’artista napoletano ha raccontato il suo periodo più buio, i fan sono rimasti sconvolti.

Dal momento che D’Angelo è sempre stato molto riservato, la sua intervista rivelatrice della sua grave malattia è stata scioccante per tutti gli italiani. Nell’incontro, il cantante ha specificato che è riuscito a superare il brutto momento soltanto grazie alla presenza dei suoi affetti più cari: sua moglie Annamaria e i loro due figli Antonio e Vincenzo.

Il racconto di Nino D’Angelo

Un anno fa circa, il cantante partenopeo è stato ospite a Domenica In, programma tv condotto da Mara Venier e in onda su Rai1. Durante l’intervista, D’Angelo ha deciso di aprirsi del tutto e confessare qual è stato il suo momento più buio e doloroso di sempre.

L’artista ha rivelato: “Ho conosciuto la depressione, sono stato fermo quattro anni. Non avevo più voglia di fare niente. La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano. Ne sono uscito grazie all’aiuto delle persone più care, mia moglie e i miei due figli”.

Una grave perdita per l’artista napoletano

Il 6 gennaio 2022 Nino si è visto costretto a dire addio ad un suo caro amico di vecchia data, ovvero Mariano Laurenti. D’Angelo ha espresso le sue condoglianze piene di rammarico e di dolore con questo messaggio molto toccante: “Ciao Mariano e grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Buon viaggio amico R.I.P”.

Mariano Laurenti è stato un regista e sceneggiatore romano ed ha diretto alcuni tra i film più conosciuti di Nino D’Angelo come, ad esempio, ‘Nu Jeans e ‘na maglietta, La discoteca, Uno scugnizzo a New York e Popcorn e patatine. Proprio grazie a Mariano Laurenti, Nino D’Angelo ha avuto un grande successo anche al cinema, perché è stato il regista a notare il suo potenziale.