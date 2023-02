Cosa fa oggi Pamela Barretta, l’ex dama di Uomini e Donne? | Scandalo a luci rosa

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne sembra essersi dileguata dal piccolo schermo, dedicandosi ad altro.

Il prossimo settembre Uomini e Donne compirà 27 anni di messa in onda televisiva. Questo programma, condotto dalla Queen di Canale5, ovvero Maria De Filippi, è un format che si basa sul dating, ovvero il suo scopo è far trovare l’anima gemella a chi vi partecipa.

Nella trasmissione, però, ci sono persone che non hanno molto successo amoroso e, quindi, rimangono fisse nello show per parecchio tempo. Questo viene criticato perché si crede che questi uomini e donne che non lasciano il trono lo fanno soltanto per avere più notorietà possibile.

L’opinionista Tina Cipollari è la prima persona che la pensa in questo modo e, infatti, Tina è andata contro Gemma Galgani, Ida Platano e Pinuccia proprio per questa ragione: le dame citate non trovano il corteggiatore giusto solamente per rimanere in vista il più a lungo possibile.

Pamela Barretta e gli insulti social

Pamela Barretta è nata a Brindisi il 18 maggio 1984 ed è stata molto criticata dai fan del programma per via del suo carattere difficile e testardo. Inoltre, i cosiddetti haters l’hanno anche accusata di farsi mantenere sempre da uomini molto ricchi ed influenti, in modo tale da non dover mai lavorare, e di avere un tenore di vita troppo alto.

La Barretta ha deciso poi di condividere questi insulti e pessimi commenti con i suoi follower per mostrare come, nella società di oggi, le persone si sentano libere di insultare gli altri soltanto perché sono dietro ad uno schermo e, magari, anche in modo anonimo. Questi sono i cosiddetti leoni da tastiera.

Vita professionale e vita personale di Pamela Barretta

L’esperto di gossip Amedeo Venza sostiene che Pamela abbia avuto un flirt con Tomaso Trussardi, l’ex marito di Michelle Hunziker. I diretti interessati non hanno mai confermato la notizia e, infatti, Trussardi, di recente, si è visto insieme alla Hunziker. Questo farebbe presagire una possibile riunione tra i due. Tuttavia, l’unico amore di Pamela, per ora, è il figlio diciannovenne.

Grazie al programma della De Filippi Uomini e Donne, oggi la Barretta è un’influencer molto nota ed è anche la direttrice di un’accademia per la formazione professionale di estetisti e parrucchieri nella sua città natale, ovvero Brindisi. Inoltre, come si può notare sul suo profilo di Instagram, Pamela Barretta ha aperto un sito e-commerce personale dove vende diverse calzature, chiamato Pamy’s Shoes.