Lady Diana denigrata per un particolare mai visto, vittima di maschilismo | FOTO

Sebbene sia morta da quasi 26 anni, Lady D è ancora al centro delle polemiche e questa volta la toccano sulla sua fisicità.

Diana Spencer è stata la moglie dell’attuale Re Carlo III e la coppia ha avuto due figli, ovvero William e Harry. Sebbene la sua morte risalga al 1997, il suo incidente e gli eventi che sono capitati durante quella fatidica notte di agosto sono ancora avvolti in un mistero difficile da sciogliere sia per “i comuni mortali” che per la Famiglia Reale stessa.

Anche se Lady Diana è morta quasi 26 anni fa, rimane il soggetto della Royal Family più discusso e amato di tutti. In questo periodo, sul web, stanno circolando diverse foto che ritraggono Lady D al fianco di suo marito Carlo e c’è un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento dei fan.

Il loro matrimonio è durato 15 anni e questo periodo di tempo sono state scattate diverse fotografie per immortale i momenti più importanti del loro amore: il fidanzamento, il matrimonio e le nascite dei loro due figli. Il dettaglio che stupisci molte persone riguarda l’altezza di Carlo: nelle foto è palese che lui sia molto più alto della moglie.

Le dimensioni contano

Ogni foto dimostra che Carlo è più alto di Diana ma in molti pensano che l’allora Principe abbia usato svariate tecniche per apparire più alto della Principessa. Una persona ha fatto notare che Lady Diana inclinava sempre la testa verso il basso e non indossava mai scarpe con il tacco alto ma, piuttosto, portava ballerine o calzature con il tacco basso.

Altre persone hanno ipotizzato che Carlo, durante gli scatti ufficiali, si metteva in piedi su una scatola, per acquisire i centimetri necessari per elevarsi al di sopra della coniuge. Presunte tecniche a parte, non ci si può esimere dal chiedersi come mai Carlo facesse i salti mortali per sembrare più alto di Lady Diana.

L’uomo deve prevalere sulla donna

Dal momento che sia Carlo che Diana hanno la stessa altezza, ovvero 178 cm, in molti hanno ipotizzato che l’allora Principe usasse varie tecniche per ottemperare al problema. Infatti, quando i coniugi presenziavano eventi pubblici, i presenti notavano che i due erano alti uguali. Invece, le fotografie ufficiali hanno sempre mostrato Carlo più alto di Diana.

Secondo il The Society Pages, far apparire Carlo più alto nelle foto è per seguire i canoni imposti della società dell’epoca: l’uomo doveva essere necessariamente più alto della donna. Anche la professoressa dell’Occidental College Lisa Wade ha commentato questo dettaglio, rivelando: “Questo sforzo per far sembrare Carlo più alto è un impegno sociale per garantire l’idea che gli uomini siano più alti e le donne più basse”.