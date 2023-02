Marco Mengoni, ecco cosa c’è dietro la canzone | Scoperta dopo Sanremo 2023

Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, ha dedicato l’album Materia alle sue radici e il motivo è toccante.

Marco Mengoni ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo ma questa cosa non è stata una novità, la sua vittoria era quotata da tempo e la sua canzone è stata la più quotata fin dal primo giorno. Mengoni non tornava in gara al Festival dal 2013 dove vinse con il brano L’essenziale che lo consacrò al successo. Nel corso di questi dieci anni Mengoni è sempre stato sulla cresta dell’onda, distinguendosi come uno dei cantanti più amati dal grande pubblico.

Marco Mengoni è originario di Ronciglione, paese in provincia di Viterbo dove i suoi genitori hanno seguito la diretta della finale di Sanremo da uno schermo in piazza e tutto il paese ha festeggiato la vittoria del cantante. Marco somiglia molto a sua madre Nadia e il cantante è molto legato a lei ma in generale a tutta la famiglia.

Il brano Due vite, vincitore di quest’ultima edizione di Sanremo fa parte dell’album Materia che ha un significato molto profondo per Mengoni perché è dedicato alle sue radici e alla famiglia. Il concept, dunque, che c’è dietro i brani che troviamo in Materia è molto legato alle radici del cantante, al ricordo di suo nonno e all’amore per i suoi genitori, ai quali è molto legato.

Il successo di Marco Mengoni

La vittoria di Marco Mengoni era telefonata dalla prima puntata del Festival, ma forse anche da prima e questo anche grazie al FantaSanremo, che incentiva ulteriormente la visione del Festival da parte del pubblico giovane. Questo dipende anche dal fatto che i cantanti in gara dal 2020, primo anno di gestione Amadeus, sono artisti molto seguiti dal pubblico giovane e Marco Mengoni è uno di questi. Il suo successo è iniziato con X – Factor e come vi abbiamo raccontato era nella squadra di Morgan, che ha recentemente criticato il Festival su più fronti, anche le canzoni che a suo giudizio non avevano armonia.

La carriera musicale di Mengoni è iniziata nel 2009 con X-Factor la cui vittoria lo portò al contratto discografico con la Sony Music. Da quel momento non si è più fermato e nel 2013 il grande successo è arrivato non solo con la vittoria di Sanremo ma anche con la finale degli MTV Europe Music Awards 2013 dove fu il primo artista italiano finalista come Worldwide Act.

La famiglia Mengoni

In una recente intervista è stato lo stesso Marco Mengoni ha spiegare il senso che c’è dietro la canzone vincitrice, Due vite: “Questo pezzo appartiene sicuramente all’ultima parte del terzo capitolo della trilogia di Materia. La verità è che fa parte della mia vita degli ultimi anni, di un bel percorso di analisi che sto facendo con la mia mente mettendo un po’ d’accordo queste due parti, queste due vite, che fanno di solito molto a cazzotti, quella quotidiana e quella dei sogni”.

Di queste “due parti” si parla nel testo e una delle vite di cui canta Mengoni ha le sue radici proprio a Ronciglione dove c’è l’amore per la sua famiglia le radici, la terra da cui proviene e la sua memoria storica, nonno Sestilio che insieme ai genitori fa parte degli amori della sua vita.“Ho dedicato una canzone a mia mamma. Nel primo video, Cambia un uomo, c’è mio padre. Sono le persone che più amo”.