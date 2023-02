Cicogna nella famiglia Grimaldi, arriva la lieta notizia | Diventa mamma un’altra volta!

Cicogna in arrivo al palazzo Grimaldi? Quel dettaglio non lascia spazio a dubbi.

I sudditi della famiglia reale monegasca sono pazzi di gioia per la lieta notizia. Sembra proprio che la famiglia si stia per allargare con l’arrivo di un altro pargolo reale. Proprio lei si è fatta sfuggire un dettaglio rivelatorio che non è passato inosservato agli occhi attenti dell’opinione pubblica.

Lei sarebbe in dolce attesa: è una delle donne più apprezzate della famiglia Grimaldi e sta spostando l’attenzione mediatica da Alberto per via di alcuni scatti che fanno ben sperare nell’arrivo di un nuovo bambino. Fino pochissimo tempo fa, i giornali si occupavano esclusivamente del principe, che ha destato preoccupazione per vai di presunti problemi di salute, poi smentiti.

Tornando alle buone notizie, chi starebbe per diventare mamma? L’indiscrezione corre da qualche settimana, e ormai sembra un dato di fatto: Charlotte Casiraghi, sarebbe in dolce attesa.

Famiglia Grimaldi, lei nasconde un pancino sospetto

Ricordiamo che è la nipote di Alberto e figlia di Carolina di Monaco e la cicogna si starebbe dirigendo proprio nella sua direzione, portandole il terzo figlio. Attualmente sposata con Dimitri Rassam, la coppia ha già un altro bambino, Balthazar. Prima di conoscersi hanno avuto due figli con partner differenti. Infatti, Charlotte era reduce di una lunga e importante relazione con il caricaturista marocchino Gad Elmaleh che gli ha regalato la gioia del primo figlio, il piccolo Raphael.

Dimitri Rassam, invece, produttore cinematografico, è stato legato per tanto tempo con una famosa modella da cui ha avuto la piccola Darya. Le indiscrezioni sulla possibile gravidanza sembrano ormai confermate e sembra proprio che Charlotte diventerà madre di quattro bambini. a Darya che oggi ha 9 anni. Ebbene, secondo rumors che ormai sembrano quasi conferma, la figlia di Charlotte ora sarebbe pronta a diventare ancora una volta mamma.

Il dettaglio rivelatorio

Il suo corpo in trasformazione non è passato inosservato e da tempo si parla dei suoi cambiamenti fisici che fanno pensare all’arrivo di un bambino: già al compleanno dei gemellini reali Jacques e Gabriella la stampa aveva notato un pancino più pronunciato, il così detto “baby bump”.

Ad alimentare i dubbi è stata un’uscita pubblica di qualche settimana fa, quando la bella Charlotte ha partecipato alla sfilata di Chanel insieme a Charlene. In quell’occasione si è presentata con un soprabito abbastanza largo, come a voler coprire le forme. Infine, anche durante la presentazione di Les gardiennes de la planète, ha scelto un outfit poco aderente. Insomma, tutto fa pensare che presto annuncerà una gravidanza. Se così fosse, Charlotte dovrebbe partorire verso l’inizio dell’estate 2023.