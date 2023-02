Royal Family: il matrimonio è arrivato al capolinea | Gesto imperdonabile

Problemi di cuore nella famiglia reale inglese: la loro relazione è arrivata al capolinea.

Una brutta separazione bussa alle porte della famiglia Windsor, che in questi ultimi mesi sta attraversando momenti difficili per via di molti fattori: tra questi, sicuramente l’uscita del libro Spare di Harry, che ha messo in subbuglio l’intera famiglia e l’opinione che gli altri avevano di loro.

Nel libro sono stati svelati diversi segreti e raccontati momenti inediti e molto personali. La famiglia reale inglese, però, non voleva che tutte quelle informazioni trapelassero. Allo stesso modo, probabilmente, non avrebbe voluto che le persone sapessero della prossima separazione. La notizia, però, ha scavalcato le mura del palazzo. Ecco cosa sappiamo.

Lui è tornato a casa senza di lei e tutto fa pensare che le cose tra i due non vadano più bene come una volta. È un vero peccato perché loro sono una delle coppie più amate della famiglia reale inglese, forse proprio la più apprezzata. I sudditi sono molto dispiaciuti per quello che sta accadendo tra i due. Ma di chi stiamo parlando? Harry e Meghan, Carlo e Camilla o William e Kate?

Separazione alle porte nella famiglia Windsor

La crisi di coppia riguarderebbe proprio loro, Harry e Meghan. Difficile crederlo dopo tutto quello ciò che è stato raccontato nel libro e nella serie, dove hanno ritratto il loro amore come idilliaco. Eppure, qualcosa sembra essere andato storto e, forse, il loro matrimonio è arrivato al capolinea.

Il motivo della diatriba sarebbe da ricondurre all’uscita di Spare. Nemmeno l’ex attrice di Suits avrebbe preso bene la sua pubblicazione, perché Harry è sceso troppo nei dettagli. La sua autobiografia, insomma, non ha infastidito solo la sua famiglia in Inghilterra, ma persino la moglie Meghan.

Effettivamente, il principe non si è risparmiato nel raccontare fatti davvero personali, tantoché ha ripercorso la sua prima notte d’amore con un’addetta alle stalle di casa.

I dettagli di Spare hanno infastidito Meghan

Oltre al disappunto di Meghan, Harry ora deve affrontare una delle sue ex amanti che ha rilasciato un’intervista al Daily Mail aggiungendo ulteriori dettagli al racconto del principe. La donna in questione è proprio quella con cui ha passato la sua prima notte d’amore, Sasha Walpole, che ora è mamma di due bimbi.

Ricordiamo che tra pochi mesi, sabato 6 maggio per la precisione, ci sarà l’incoronazione di Re Carlo. Vedremo tornare Harry e Meghan in Inghilterra mano nella mano o ci sarà dell’attrito tra loro? Non ci resta che aspettare il grande giorno e aguzzare la vista!