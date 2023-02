L’infarto di Albano traumatizza i presenti, tutti sconvolti | Possibile ricaduta

Il ben noto cantante pugliese ha traumatizzato gli italiani parlando dell’infarto avuto e del possibile ritorno.

Albano è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico del Bel Paese e, malgrado la sua età importante, non si ferma mai nel deliziare gli italiani con le sue canzoni e la sua voce. L’ultima sua impresa titanica è stata l’8 febbraio scorso, quando ha calcato, di nuovo, il palco dell’Ariston.

Per tale occasione, il Leone di Cellino San Marco si è esibito al Festival di Sanremo 2023 assieme a due suoi colleghi ed amici, anche loro grandi artisti, ovvero Massimo Ranieri e Gianni Morandi. I tre uomini hanno sorpreso e sconvolto tutti i presenti in teatro e a casa con le loro voci potenti e straordinarie.

Qualche giorno fa, il cantante di Brindisi è stato ospite a Oggi è un altro giorno, programma tv condotto da Serena Bortone e in onda su Rai1. La sua presenza del talk show ha sconvolto tutti gli italiani ma, questa volta, non l’ha fatto cantando.

La confessione shock di Albano

Durante l’intervista di Serena Bortone, il cantante pugliese ha raccontato che cosa ha provato quando a rimesso piede sul palco del teatro dell’Ariston di Sanremo. Albano ha svelato che si è emozionato moltissimo, anche per la presenza dei suoi colleghi: “Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”.

Non appena il Leone di Cellino San Marco ha terminato il suo racconto, la Bortone, gli altri ospiti presenti, il pubblico in sala, e sicuramente anche quello da casa, sono rimasti sconvolti dalla leggerezza con la quale Albano ha parlato dell’infarto avuto e della possibilità di una ricaduta.

L’intervento di Iva Zanicchi

A quel punto, sentendo la confessione di Albano, Serena ha chiesto aiuto all’Aquila di Ligonchio che era tra gli ospiti: “Ma come arriva, Iva digli qualcosa!”. La Zanicchi, coetanea di Albano, è subito intervenuta con queste parole: “Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perché uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore.”

L’infarto al quale si sono riferiti risale al 2016, quando il cantante pugliese, durante le prove per il concerto di Natale a Roma, si è sentito male. Fortunatamente, Albano è stato immediatamente soccorso ed operato d’urgenza, rimettendolo in piedi e in perfetta forma.