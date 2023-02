Albano, la terribile malattia distruttiva: “Spesso sanguino” | Condizioni di salute

Il ben noto cantante soffre di una patologia molto dolorosa e fastidiosa. Che cosa gli ha causato tutto questo?

Albano Carrisi ha contribuito a creare la storia dello spettacolo italiano: attore, conduttore televisivo e, sopra ogni cosa, cantante. Questo talentuoso artista è nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. La sua carriera cinematografica e musicale è piena di successi; anche internazionali. Albano è sempre al centro del gossip sia per la sua vita lavorativa che per quella sentimentale.

Albano, Romina e Loredana

Albano e Romina Power si conoscono sul set del musicarello Nel Sole e nel 1970 convolano a nozze. Oltre che partner nella vita privata, lo diventano anche in quella professionale: cantano molti brani assieme, come ad esempio Felicità e Ci Sarà. La coppia ha avuto anche quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Purtroppo, però, la loro primogenita è scomparsa alla fine degli anni ’90.

Il cantante, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, inizia una relazione con Loredana Lecciso. La coppia ha due figli: Jasmine e Albano Junior.

Circa un anno e mezzo fa, Albano è tornato nel piccolo schermo con Romina per condurre un programma tv chiamato Così vicini, così lontani, in onda su Rai1. Durante questo stesso periodo, l’artista ha rivelato di soffrire da diverso tempo di una malattia dolorosa e fastidiosa.

La malattia stressante

Si tratta della psoriasi, una malattia cronica che porta la pelle ad infiammarsi, generando delle chiazze rosse. Albano ne soffre da diversi anni ma adesso è riuscito ad alleviare con una nuova terapia. Il cantante ha scoperto di avere la psoriasi negli anni ’90, quando stava vivendo momenti di difficili e stressanti: dalla scomparsa della figlia Ylenia al divorzio dalla Power.

Alla rivista Nuovo, Albano ha rivelato: “Gli anni ’90 per me sono stati duri da sopportare. Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e, quando mi grattavo, spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi, dovuta al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente”.

Da un anno e mezzo circa, Albano si sta curando con una nuova terapia all’ospedale San Raffaele di Milano, per riuscire ad eliminare del tutto la malattia. L’artista ha dichiarato durante l’intervista a Nuovo: “Oggi anche se non posso dire di aver debellato del tutto questa fastidiosissima malattia, diciamo che mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi”.