Romina Power: spunta la verità sul suo primo amore, non è Albano | FOTO

La ben nota cantante ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram una foto di un suo vecchio amante, arrivato prima di Albano. Scopriamone i dettagli.

Romina Power è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. La sua celebrità ha raggiunto l’apice grazie al matrimonio con Albano Carrisi, partner nella vita sia professionale che sentimentale. Romina è famosa per diverse canzoni, come Ci sarà e Felicità e, insieme ad Al Bano, ha dato un notevole contributo alla storia della musica italiana.

Non tutti i suoi fan, però, sanno che il cuore della Power è sobbalzato per un altro uomo, prima del cantante Carrisi, uomo del quale parla poche volte, ma che è stato significativo per lei durante la sua giovinezza. Sulla sua pagina di Instagram sono saltate fuori alcune foto del suo primo amore.

Stiamo parlando del Principe Stash Klossowki de Rola, uomo con cui la Power ha vissuto una forte storia d’amore giovanile: infatti, lei aveva appena 16 anni e lui 25. I due, malgrado la differenza d’età, si sono amati moltissimo e Romina ha raccontato qualche dettaglio della loro relazione durante alcune interviste rilasciate negli anni.

La cantante ha così commentato la sua passata fiamma d’amore: “Eravamo giovani e spensierati. Frequentavamo il jet-set internazionale ma facevamo tante feste da ‘figli dei fiori’.”

Romina ha anche raccontato che molte volte trascorrevano intere serate insieme a parlare dei loro progetti futuri e di una possibile vita insieme. Tuttavia, il loro rapporto si è interrotto improvvisamente, ma con una nota positiva: i due si sono riavvicinati nel tempo grazie alle loro passioni comuni, ovvero le filosofie orientali e la spiritualità.

Stash Klossowki de Rola è nato nel 1942 a Berna, in Svizzera, ed è figlio del pittore Balthus e della modella Antoinette de Watteville. Stash è stato il percussionista dei Bobby Clark’s Noise ed ha fatto amicizia con dei grandi del mondo della musica, come, ad esempio, i Beatles, i Rolling Stones, Brian Jones e Bob Dylan.

Finita la storia con Stash, Romina Power ha incontrato Albano Carrisi ed è subito nato il loro amore. I due si sono poi sposati ed hanno avuto quattro figli, affrontando anche la perdita di Ylenia, la loro primogenita. Ma anche con Al Bano l’amore è terminato e poco dopo, il cantante si è riaccoppiato con Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Junior.

Durante un’intervista, Stash Klossowki ha affermato che il rapporto con Romina è molto solido, sono amici e lui le è stato accanto anche nei momenti difficili, come il lutto per la madre e la sorella.

La loro amicizia è profonda e duratura e le foto che la Power ha pubblicato lo dimostrano. Esse ritraggono Stash in vacanza in Egitto, con indosso un completo bianco, accanto alle Piramidi.

I due hanno un’amicizia solida e sincera e i followers di Romina Power non hanno perso occasione di supportare la loro amata cantante, commentando con parole positive.