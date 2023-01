È stato “revocato” il titolo e la corona lo ha cacciato | Trema la dinastia reale

Un componente della famiglia reale sarebbe stato cacciato dalla Monarchia inglese. Ma chi sarebbe la persona che ha perso l’ufficio? Ecco tutto quello che sappiamo.

Tra gli impegni, le incombenze, gli onori e gli oneri del nuovo sovrano inglese vi sono anche decisioni pratiche e logistiche che riguardano il team di lavoro. Proprio Carlo III, infatti, avrebbe revocato l’ufficio a un componente importante della Casa Reale.

Dopo la successione a Elisabetta II, deceduta lo scorso 8 settembre 2022, Re Carlo III ha preso pieni poteri come nuovo sovrano e la sua incoronazione ufficiale avverrà a maggio di quest’anno. Come vi abbiamo già raccontato in precedenti articoli, Carlo ha fatto alcuni tagli al personale, il più clamoroso dei quali è stato quello alla guardarobiera personale della Regina.

Anche Andrea di York ha perso l’ufficio, ma lui aveva già deciso di ritirarsi a vita privata in seguito alla revoca dei suoi gradi militari e dei patronati. Questa decisione per altro dipende anche dal trattamento che gli hanno riservato nella corona.

In questi giorni Re Carlo III ha deciso di proibire al Principe Andrea l’uso dell’ufficio reale a Buckingham Palace. Ma non è finita qui, nei confronti del Principe Andrea sono state prese ulteriori decisioni che vanno a complicare ulteriormente la situazione. Il Principe non lavorerà più per la Corona.

Che succede a Buckingham Palace

Il clima nella famiglia reale è piuttosto teso, come abbiamo visto, già per le beghe famigliari tra Carlo e i suoi figli con l’uscita del documentario Netflix Harry e Meghan prima e ora anche per il libro confessione di Harry, Spare, nel quale racconta tutta la sua vita sotto la Corona e il suo risentimento verso il padre e il fratello William. Ora, stando a queste ultime notizie la stampa riporta addirittura che Carlo avrebbe cacciato suo fratello Andrea ormai caduto in disgrazia in seguito allo scandalo Epstein. Ciò gli avrebbe fatto perdere ogni diritto di entrare a Palazzo.

Un rotocalco inglese ha dichiarato che il Principe Andrea non avrebbe più giustificazione di entrare a Buckingham Palace:“Il Re è stato chiaro. Il Principe Andrea non ha alcun incarico ufficiale. È rimasto da solo”.

Ovviamente se la presenza di Andrea viene meno anche per lo staff che lavorava con lui le cose non andranno bene e tutti rischierebbero di perdere il posto, a meno di essere collocati in altre funzioni.

Da parte sua il Duca di York avrebbe incaricato alcuni esperti per salvare la propria carriera.

Ma non finisce qui perché come abbiamo detto Andrea è stato degradato, fino a ieri Andrea era colonnello della Grenadier Guards (reggimento di fanteria con le sue radici nel 1656). Ora questo grado passa alla Regina Consorte, Camilla Parker.

Se Elisabetta fosse ancora viva non prenderebbe affatto bene questa decisione, ma come abbiamo detto non si tratta della prima volta che i ruoli vengono riorganizzati.

Ci è stata una riorganizzazione dei titoli militari: William diventa così colonnello delle Welsh Guards. Kate Middleton, invece, diventa colonnello delle Irish Guards preso in eredità da suo marito. Re Carlo, invece, è Colonel-in-chief dei reggimenti della Household Division. L’idea sarebbe quella di snellire la Monarchia ma allo stesso tempo, probabilmente, dare uno smacco allo stesso Andrea.