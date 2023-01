“La sofferenza di un bambino” Veronica Peparini: tragica situazione familiare | Lascia l’Italia di corsa

La famosa coreografa Veronica Peparini, ospite a Verissimo, ha raccontato diversi momenti della sua vita, ma quello più difficile è stato quando proteggeva suo fratello dai bulli.

Veronica Peparini è una ballerina e coreografa ed è stata anche insegnante ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale5. Veronica è stata recentemente ospite a Verissimo, dove la padrona di casa, ovvero Silvia Toffanin, l’ha intervistata toccando diversi punti della sua vita, sia lieti che spiacevoli. Uno dei quali l’ha addirittura fatta piangere.

L’infanzia difficile del fratello

Giuliano Peparini, il fratello della coreografa ed ex direttore artistico del Serale di Amici, le ha inviato una lettera commovente dove ha rivelato come sua sorella lo abbia sempre protetto e difeso dai bulli che lo infastidivano da bambino.

Giuliano ha così scritto: “La sofferenza di un bambino che veniva bullizzato.” La Peparini ha confermato la storia di suo fratello, svelando che Giuliano ne ha talmente sofferto che ha preso la decisione drastica di lasciare l’Italia.

Il fidanzato tanto discusso

Chiusa la parentesi dolorosa del fratello, in studio entra Andreas Muller, ex allievo di Amici ed ex professionista della trasmissione, nonché fidanzato di Veronica. Proprio durante le riprese del talent show, i due si sono conosciuti e hanno iniziato la loro relazione che, sebbene ci sia un divario non indifferente di età (lei 51 e lui 27, nell’anno), dura da 6 anni.

La Peparini ha confessato alla Toffanin che la loro storia è iniziata con diverse difficoltà, perché entrambi pensavano che sarebbe stato impossibile stare insieme. “Però quando una cosa deve accadere accade”, ha sottolineato Veronica che, benché la loro relazione stia andando molto bene, non mancano le liti e la Peparini ha specificato: “Siamo due pazzerelli.”

Dopo aver ascoltato il discorso della fidanzata, Andreas ha puntualizzato che avere il coraggio di ammettere i propri errori e i propri litigi è importante e, soprattutto, se stanno ancora insieme vuol dire che l’amore che li lega è molto più forte di qualsiasi altra cosa.

L’importanza di Amici per Veronica

Veronica, oltre a dire quanto Amici sia stato importante per la sua vita privata, dal momento che è lì che ha conosciuto il suo amore, ha anche ammesso che il programma è stato fondamentale per la sua vita professionale. La Peparini ha dichiarato riguardo al talent di Canale5: “Amici è stata la crescita vera. È la cosa a cui devo più di tutto.”

Per dieci anni Veronica Peparini è stata insegnante di danza moderna nella scuola di Amici e l’addio al programma è stato difficile da superare. La coreografa ha anche ammesso che è grata prima di tutto a Maria De Filippi e subito dopo al programma stesso.