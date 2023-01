Paola Ferrari e la lotta contro la grave malattia | Ecco come si è ridotto il suo viso – FOTO SHOCK

Paola Ferrari racconta la sua esperienza con il brutto tumore che l’ha colpita, senza affondarla. Da un “semplice brufolino” si è scatenato l’inferno per la giornalista italiana, che ha vissuto un’esperienza davvero difficile. Ecco cosa ha raccontato, le sue parole sono strazianti.

Paola Ferrari: il brutto tumore alla pelle

È una delle giornaliste più amate del panorama italiano e la padrone di casa di Domenica sportiva: Paola Ferrari si lascia andare a apre il suo cuore agli ascoltatori raccontando un’esperienza davvero drammatica.

Per la prima volta parla di quel terribile tumore che l’ha cambiata per sempre. “Tutto è iniziato da un brufolino”, racconta.

Il racconto del suo problema di salute parte da lontano, la malattia l’ha colpita tempo addietro. È stato un periodo duro, difficile da superare, che l’ha cambiata inesorabilmente e rappresenta ancora una ferita aperta dentro di lei.

La carriera

Nata a Milano nel 1960, forse non tutti sanno che Paola è sempre stata una grande sportiva. I suoi primi passi in tv sono stati fatti con il programma Portobello, al fianco di Enzo Tortora. La carriera da giornalista, poi, prende il via nel 1988, fino a quando prende le redini del programma Domenica Sportiva, di cui diventa conduttrice nel 1996.

Negli anni ha cambiato diversi programmi di informazione: prima è stata conduttrice del Tg2, poi alla guida di 90° minuto, diventando la prima donna a condurre il programma.

Anni fa Paola Ferrari è stata colpita da un tumore alla pelle. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un’immagine di impatto nella quale mostra il suo volto sfigurato. Si tratta di una foto difficile da digerire per le persone più sensibili.

Le parole di Paola Ferrari

Lei ha combattuto il carcinoma con grandissimo coraggio, sottoponendosi a operazioni e terapie davvero invasive. Il suo racconto è carico di emotività e ha toccato il cuore di tutti.

Con le sue parole, Paola Ferrari sottolinea quanto sia importante la prevenzione. Lei, infatti, ha scoperto di avere quella brutta malattia solo da un piccolo brufolo che ha fatto controllare.

All’inizio pensava che fosse un brufolo qualunque, ma poi si è rivelato tutt’altro. In maniera molto chiara la giornalista ha voluto ricordare ai propri ascoltatori di sottoporsi sempre a controlli per la prevenzione del cancro. Lei è riuscita a prendere in tempo la malattia e quindi a guarire dal tumore.

“Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione. Purtroppo, non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita”. Questo il suo messaggio sui social dopo la puntata.