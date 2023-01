Denuncia su Maria De Filippi | L’Agcom segnala C’è Posta per te per il filmato andato in onda: “Scena inaccettabile”

Guai all’orizzonte per il programma serale di Maria De Filippi, C’è Posta per te, che è stato segnalato all’Agcom. Il motivo? Il racconto della storia tra Stefano e Valentina. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi nei guai

La storia tra Stefano e Valentina raccontata a C’è Posta per te non è di certo passata inosservata e ha fatto parlare per giorni gli utenti del web. Infuriati, molti di loro hanno incolpato Maria De Filippi di aver dato spazio a una storia d’amore tossico, caratterizzata da violenze fisiche e mentali.

Uno scivolone da parte della conduttrice Mediaset che in molti ancora non si spiegano e che sta avendo grandi ripercussioni sul programma, segnalato all’Agcom. A fare la segnalazione è stata la ong Differenza Donna, impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Il motivo?

“Sopraffazione, denigrazione e mortificazione sono inaccettabili in prima serata, soprattutto in assenza di un intervento correttivo della conduttrice”, scrive l’associazione.

Insomma, chi pensava che l’ira del web sarebbe passata inosservata, si sbaglia. Non solo gli utenti, anche le associazioni ora chiedono a gran voce provvedimenti e esprimono tutto il loro disappunto per aver dato spazio a una simile storia in prima serata.

Forse è la prima volta che Maria si trova in una simile bufera. Mai prima d’ora era stata criticata per uno scivolone durante i suoi programmi, ma questo è davvero imperdonabile.

Un amore tossico

La storia di Stefano e Valentina ha davvero lasciato senza parole. I due erano legati da un rapporto tossico e caratterizzato da violenze fisiche e verbali, esercitate da Stefano nei confronti della donna.

La donna ha chiesto aiuto a Maria De Filippi e alla redazione di C’è Posta per ricucire il loro rapporto. Alla fine della puntata, Stefano ha riaperto la busta e Valentina è tornata tra le braccia di un uomo violento. Complice di questo ritorno è stata sicuramente la De Filippi.

Secondo l’Agcom la conduttrice sarebbe dovuta intervenire con forza per troncare il rapporto, non cercare di risanare la relazione tra i due. Ha funzionato da collante, ma avrebbe dovuto fare il contrario.

Arriva la cicogna

Inoltre, secondo un’indiscrezione, non solo Valentina è tornata con Stefano, ma sarebbe anche in dolce attesa del loro quarto figlio. La registrazione della puntata di C’è Posta è stata fatta a luglio e oggi Valentina sarebbe incinta.

Un risvolto incredibile che testimonia come – dopo la partecipazione al programma Mediaset – la donna sia tornata a fidarsi senza riserve di un uomo che ha esercitato violenza fisica e verbale su di lei.