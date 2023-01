Non ci riesce nessuno. In questa immagine c’è una rana: trovala! – TEST DI LOGICA IMPOSSIBILE

Test visivo per verificare la vostra precisione nello sguardo e la capacità di osservazione. Nelle foglie che vedete in questa immagine si nasconde una rana, sapreste indovinare dove? È davvero difficile, se ci riuscite avete senz’altro un’ottima vista e un QI molto alto.

Quello che vi proponiamo è un test molto complesso e saper riconoscere il dettaglio nascosto all’interno dell’immagine non è un esercizio per tutti. La differenza la fa anche il tempo che ci si impiega. C’è una rana nascosta in questa immagine, è quasi invisibile se non si presta attenzione, sapreste dire dove si trova?

Come sappiamo bene i test psicologici e i giochi di questo genere sono molto utili per tenere in allenamento il cervello e per testare i propri riflessi. Soprattutto nel periodo della pandemia questo genere di giochi ha spopolato. Ci sono tanti tipi di test visivi e psicologici che oltre ad essere un buon intrattenimento nei momenti di noia sono soprattutto un allenamento.

L’immagine che vedete è diventata molto presto un trend che ha circolato parecchio sul web. Questa illusione ottica per altro è anche una delle più complesse. Capire dove si trova la rana non è semplice. Pensate che i neurologi hanno consigliato questo esercizio anche per i bambini che possono tenere allenata la mente.

E voi? Riuscite a individuare il punto in cui si trova la rana?

Ecco i benefici di questo quiz

Se siete appassionati di test e quiz di vario genere allora questo è il gioco che fa per voi. Potrete scoprire se siete veloci e se avete buoni riflessi, ma se invece siete allenati già con questi giochi potrà essere un modo per divertirvi con gli amici.

Una delle cose che risulta chiara attraverso questi test è che a volte i cinque sensi possono ingannarci, questo perché il cervello processa le informazioni in modo veloce accorpando alcuni input e, a volte, dando per scontate certe informazioni, per semplificare. Ecco perché possiamo essere tratti in inganno dal nostro stesso cervello e questo perché non sempre c’è coordinazione tra gli occhi, che vedono una cosa, e il cervello, che ne processa un’altra.

Questo tipo di test ci permette, dunque, di migliorare proprio questa coordinazione e di affinare la vista, aumentando ovviamente anche la concentrazione. In merito a questo genere di esercizi anche i neurologi si sono espressi e li consigliano come un utile esercizio anche per la memoria e da questo punto di vista la rete è piena di possibilità.

Tornando al nostro test, avete capito dove si nasconde la rana?

Come vedete ci sono moltissime foglie ma una di queste non è una foglia colorata è una rana che si mimetizza perfettamente. L’avete individuata? Se siete riusciti a scoprire dove si nasconde allora fate parte del 10% di persone che riescono a trovarne il nascondiglio e come vedete si trova in alto a sinistra, perfettamente camuffata tra le foglie.

Se non siete riusciti a scoprirla non temete, a volte superare questi test è solo questione di allenamento. Vi consigliamo di continuare a esercitarvi, sfruttando i molti giochi disponibili sul web.