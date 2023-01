Maria De Filippi: l’errore a Mediaset è troppo grave | “Ora chieda scusa”: è finita malissimo

C’è Posta per te, il programma di Maria De Filippi, è iniziato solo da una settimana, ma già si sono scatenate le polemiche. Ecco cosa è successo.

Tutto l’anno i telespettatori più appassionati aspettano il ritorno di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che mette al centro le persone con le loro storie.

Non sempre si tratta di regali o storie d’amore, talvolta le esperienze di vita dei protagonisti sono piuttosto turbolente ed è compito di Maria riuscire a risanare rapporti lacerati da anni.

Grazie all’empatia della padrona di casa, capita raramente che la famosa busta al centro studio rimanga chiusa: Maria è in grado di far comunicare anche persone che, dopo anni di immensi silenzi, decidono di dare una seconda possibilità al loro rapporto.

La prima puntata di questa stagione 2023 è stata proprio sabato scorso e ha già fatto parlare tutti, sia in positivo che in negativo. Molti utenti del web, infatti, sono rimasti delusi dalla scelta di raccontare in prima serata su Mediaset una storia in particolare. Ecco di quale si tratta.

C’è Posta per te, l’azzardo di Maria De Filippi

Le storie d’amore sono quelle che hanno più successo in tv: sia che si tratti di un amore finito bene, sia di un rapporto rovinato nel tempo. Tradimenti, proposte di matrimonio, incomunicabilità sono i temi che attirano di più il pubblico a casa.

Durante la prima puntata di C’è Posta per te è stata raccontata una storia di amore tossico che ha sconvolto molti utenti del web che ora urlano a gran voce: “Non doveva essere esposta”.

La storia è quella di Stefano e Valentina, due ex coniugi. La loro relazione è terminata per via di tradimenti e gravi vicissitudini. Nonostante questo, Valentina ha deciso di aprire la busta e di riconciliarsi con lui.

Gli utenti del web non sono felici che Maria abbia dato spazio a una storia d’amore caratterizzata da un rapporto tossico, quasi ossessivo. Forse, dicono, era meglio raccontare altro, e che i due coniugi restassero a casa propria.

La storia di un amore tossico

Per spiegare al pubblico la storia tra Stefano e Valentina, infatti, Maria ha dovuto ricostruire un puzzle fatto di enormi sofferenze. Ha raccontato di vari episodi di violenza fisica e verbale da parte del marito.

“Cogl**na, sei una donna inutile”, le ha detto una volta mentre era intenta a parcheggiare. Inoltre, la tempestava di messaggi in cui le dava della “serpe” quando lei desiderava passare una serata in compagnia delle sue amiche. Inoltre, Stefano avrebbe tirato il seggiolino del bambino addosso a Valentina.

Una storia piuttosto difficile, che forse bisognerebbe trattare nella giusta sede, non in uno studio televisivo.

Il dubbio di molti è che quello di Maria sia stato un azzardo finito male: ricordiamoci che C’è Posta per te va in onda in prima serata su Mediaset ed è un programma seguitissimo da famiglie, giovani, adulti e bambini. Forse, la storia tra Valentina e Stefano, non era la migliore da raccontare, essendo monito di un rapporto violento, pericoloso e malato.