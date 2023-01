Ilona Staller a cuore aperto sul suo passato: “Senza un padre e senza cibo…” Tutti sconvolti dal racconto

L’ex pornodiva Ilona Staller si confessa in una lunga intervista raccontano un po’ di più sul suo passato. La sua storia è difficilissima e tutto il pubblico è rimasto letteralmente senza parole. Ecco cosa ha dichiarato.

È impossibile non conoscere Ilona Staller in arte Cicciolina, personaggio televisivo italiano ed ex pornodiva tra le più celebri al mondo. La sua fama sicuramente la precede ma c’è qualcosa sul suo passato che non era ancora venuto a galla.

Ospite nel programma di Cristiano Maglioglio, Mi Casa es Tu casa la donna si è messa totalmente a nudo raccontando di un passato difficile che l’ha messa a dura prova. Nonostante tutto Ilona è riuscita a superare le difficoltà e costruire per se stessa una carriera sicuramente non convenzionale.

Una rivelazione davvero toccante

Il format ideato da Raffaella Carrà ora nelle mani dell’amico Cristiano Malgioglio in onda su Rai 2, ha permesso all’ex star a luci rosse di mostrare un inedito lato di sé dovuto ad una storia familiare davvero complicata.

Intanto, la diva ungherese naturalizzata italiana ha confessato ai microfoni di Malgioglio di essere cresciuta senza una figura paterna in quanto proprio lui ha abbandonato sua mamma e i due fratelli. Una situazione al limite che, alla fine della fiera, si è risolta.

Le parole di Cicciolina a Cristiano Malgioglio

Ecco qui il racconto di Ilona Staller sulla sua infanzia di cui qui vi è un estratto così come estrapolato anche dal sito “Ilsussidiaro.net”. “La mia infanzia è stata difficile. Ho vissuto con i miei genitori in 60 metri quadri di casa, c’era poco cibo, mamma faceva doppio turno di lavoro come ostetrica, papà si era rotto la gamba e lavorava al ministero.”

E ancora: “Papà ha lasciato mamma perché era un don Giovanni! Lui non dava amore, mi ha lasciata quando avevo 3 anni, quindi mi è mancata la figura paterna. Noi bambini abbiamo sofferto, poi è arrivato il patrigno ma non è la stessa cosa.”

“Io da ragazzina ho sempre scorrazzato nuda, per me non è mai stato un tabù. Mamma e papà mi hanno sempre detto ‘vestiti’, ma io non capivo quale fosse il problema” ha confessato in merito al suo rapporto con il corpo e con la nudità.

Nell’intervista la Staller ha avuto modo di parlare di u’altra figura molto importante per lei ossia quella della nonna, una donna forte e decisa che a detta di Ilona “Quello che diceva lei era legge”.

Insomma, questa è stata un’ottima opportunità per Ilona Staller di farsi conoscere sicuramente sotto altre nuovissime vesti.