Teo Mammuccari: “Deluso e preso in giro” | Episodio terribile: coinvolta Maria De Filippi

Teo Mammuccari ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero dove ha parlato della sua vita privata e professionale, ripercorrendo la sua carriera dagli esordi fino a ora. Un percorso davvero strabiliante frutto del suo impegno e della sua determinazione. Ma non tutto è sempre andato come sperava.

Non è tutto oro ciò che luccica: Teo Mammuccari lo ha fatto capire tra le righe nell’intervista rilasciata a Il Messaggero. Il conduttore si è aperto sulla sua vita privata e professionale raccontando aneddoti che in pochi conoscevano, svelando parti di sé che quasi cozzano con l’immagine che abbiamo di lui in televisione.

Nel suo racconto ha parlato della sua famiglia e dei suoi esordi, e di alcuni episodi che lo hanno deluso molto. Durante la sua carriera ha incrociato tanti nomi importanti e ha vissuto esperienze che difficilmente si dimenticherà. Non tutto però è finito per il meglio.

Teo Mammuccari e quella brutta delusione

Pur essendo nel mondo dello spettacolo da tanti anni, Teo Mammuccari è rimasto umile e non ha mai dimenticato le sue origini. Nel suo percorso professionale ci sono stati molti alti e bassi, come lui stesso ha raccontato, e a volte è stata la sua stessa famiglia a farlo sentire inadeguato.

Il successo gli ha portato tante soddisfazioni, ma anche molte delusioni. Da quando è diventato famoso, molti dei suoi famigliari hanno cominciato a fare affidamento su di lui economicamente. Non solo: diverse persone lo fermavano per strada accusandolo di cose che non aveva fatto.

“È scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. E poi ci sono i social, dove tutti possono dire qualsiasi assurdità: Mammucari è cattivo, è cinico, parla male di quello, pippa la cocaina. Una volta in un bar uno sconosciuto mi ha preso per un braccio minacciandomi perché aveva letto chissà cosa. L’ho fatto scappare” ha raccontato.

Poi ha parlato del suo primo incontro con Maria De Filippi: un episodio dai contorni molto particolari. “Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: ‘Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto’.

In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete, altrimenti sarei svenuto, e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: ‘Quanto sei scemo’, e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre”.

Ci sono stati però anche dei brutti episodi, come quello con Pippo Baudo, che lo ha deluso moltissimo. Mammuccari ha raccontato che il conduttore lo aveva scelto per un dopo festival di Sanremo, ma poi Baudo non si è più fatto sentire e ha scelto qualcun altro. “Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: ‘È Mammucari che si è proposto’. Ci rimasi malissimo“.

Nonostante ciò, il conduttore ha ottenuto comunque il successo che si merita e oggi ha ritrovato l’amore con una donna molto più giovane di lui che, a detta sua, è arrivata in modo inaspettato.