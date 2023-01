“Sono tutte bugie!”: Silvia Toffanin e Amadeus | Ciò che circola negli uffici RAI è vergognoso

La querelle tra Silvia Toffanin e Amadeus continua anche a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo. Tra malintesi e accuse reciproche, i due continuano ad attaccarsi e far emergere nuovi dettagli sulla discussione che li sta coinvolgendo da ormai diverso tempo.

Silvia Toffanin era stata invitata a condurre Sanremo oppure no? È questo che si chiedono i telespettatori da diversi giorni ormai. La conduttrice e Amadeus continuano a rispondersi tramite dichiarazioni indirette che non fanno altro che aumentare il caos attorno alla questione. La conduttrice di Mediaset ha da poco rivelato tutta la verità.

Mentre la Toffanin prosegue col suo salotto su Canale 5, Amadeus si prepara a condurre questa nuova edizione del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Un trio davvero molto particolare che ha destato non pochi dubbi, ma anche tanta curiosità: i telespettatori sono curiosi di vedere come se la caveranno insieme.

Silvia Toffanin rivela tutto

Pensare che accanto ad Amadeus e Morandi doveva esserci anche la Toffanin, o almeno questo è quello che si pensava. Il conduttore del Festival infatti ha voluto chiarire la situazione per risolvere ogni dubbio in seguito ad alcune dichiarazioni che la conduttrice Mediaset aveva rilasciato.

Tutto è iniziato quando la Toffanin ha reso noto di aver rifiutato l’ingaggio a Sanremo accanto ad Amadeus, Morandi e Ferragni. Un “no” del tutto normale, dovuto ad altri impegni professionali a cui la conduttrice non poteva venir meno; questioni di contratti a cui non poteva sottrarsi.

Ebbene, la Rai è intervenuta in seguito a queste dichiarazioni specificando che sì, la Toffanin aveva rifiutato il ruolo di co-conduttrice, ma che l’invito risaliva al 2020, quindi a 3 anni fa ormai, e non all’edizione che sta per cominciare. Anche Amadeus ha confermato la versione della Rai.

Parla l’agente di Silvia Toffanin

A questo punto ha parlato Graziella Lopedota, agente della Toffanin, che ha deciso di rispondere alle affermazioni della Rai e di Amadeus provando a chiarire una volta per tutte la situazione e chiudere la questione. Secondo l’agente, la conduttrice avrebbe ricevuto l’invito anche per quest’anno e non solo per il 2020.

“Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali” ha spiegato. Insomma, è molto diverso da ciò che ha dichiarato la Rai, che comunque continua a rimanere sulla sua posizione.

Ma la conduttrice è stata invitata sì o no quest’anno? C’è ancora molta confusione sul quesito e nessuno sa rispondere alla domanda. In tutto ciò, Amadeus continua ad apprezzare il lavoro della conduttrice e spera un giorno di lavorare con lei: “Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno”.