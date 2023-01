“Non sei gradita”: scandalo nel Principato di Monaco | Tutti invitati tranne lei

Al Principato di Monaco pare ci siano delle liete novelle. I sudditi monegaschi sono entusiasti ma c’è qualcuno che, invece, viene escluso dai festeggiamenti. L’astio tra Charlène, Charlotte e Carolina di Monaco non si placa. Ecco cosa sta succedendo.

Le monarchie europee destano sempre l’attenzione di tutto il mondo e la stampa scandalistica dedica spesso pagine intere agli amori, ai litigi e a tutti lo intricati affari. In primo luogo, la Royal Family inglese è costantemente al centro dell’attenzione guadagnandosi il primato come la più glamour tra le famiglie reali ancora esistenti.

Immediatamente dopo, forse, solo quella del Principato di Monaco che attira di sé molto interesse da parte di giornalisti e paparazzi. Negli ultimi anni a far parlare i media sono state soprattutto le difficoltà di salute di Charlène di Monaco che, infatti, è stata lontana per diverso tempo dalla sua famiglia e dal Principato a causa di una brutta infezione all’orecchio che l’ha costretta ad una lunga convalescenza.

In molti, però, hanno creduto che Charlène avesse subito un’operazione estetica al viso finita male e che per diversi mesi avesse dovuto tenere nascosto il volto a causa delle brutte cicatrici. Inoltre, alcuni rumors credevano che tra Charlène ed Alberto, in realtà, le cose non andassero bene e che stessero per divorziare: ecco spiegato, allora, il motivo dell’allontanamento della principessa da Palazzo.

Queste indiscrezioni, però, sono state smentite e i due si sono mostrati nuovamente in pubblico in alcuni impegni ufficiali, come ad esempio il funerale dell’Arcivescovo del Principato scomparso ad 80 anni per un infarto.

All’evento c’erano davvero tutti compreso la bellissima Charlotte figlia di Carolina con la quale proprio Charlène pare aver un brutto rapporto. Intanto, Charlotte potrebbe rivelare delle notizie molto positive che la riguardano ma in un’occasione in particolare sembra abbia escluso sua zia Charlène.

Il lieto evento di Charlotte

La bellissima musa di Chanel, Charlotte Casiraghi a detta di alcune fonti vicine al Principato come scritto dal settimanale Voici, potrebbe essere incinta del suo terzo figlio, il secondo dal marito Dimitri Rassam.

La donna, infatti, ha avuto un altro bambino dalla relazione con Gad Elmaleh, Raphael, nel 2013 prima di incontrare Dimitri con il quale è diventata mamma per la seconda volta e si è sposata nel 2019.

Charlotte ha, d’altronde, sempre desiderato una famiglia numerosa e forse, grazie all’arrivo del terzo figlio, non ancora confermato ufficialmente, questo sogno si potrebbe avverare. Stando, intanto, ad alcune voci, per comunicare alla famiglia il lieto evento, Charlotte avrebbe organizzato un party lussuosissimo a cui, però, sua zia Charlène non avrebbe preso parte proprio in virtù dell’astio tra lei e sua madre Carolina.

Arriverà la conferma ufficiale del terzo bebé reale? Come la prenderà Charlène? Aspettiamo il prossimo gossip.