“È sparito”: Pippo Baudo e quella telefonata senza risposta | Un dolore che fa malissimo

Il ben noto conduttore televisivo Pippo Baudo non si vede in tv da molto tempo e pare che sia sparito anche qualche anno fa. Scopriamo i dettagli.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, meglio noto a tutto il pubblico italiano come Pippo Baudo, è uno dei massimi conduttori della televisione del Bel Paese che ha fatto la storia dei programmi tv. Gli italiani lo stimano e lo ammirano, soprattutto quelli non più tanto giovani, che sono cresciuti seguendo le sue trasmissioni; dal momento che Pippo Baudo ha esordito fin dai primi anni ’60.

Per l’azienda Rai, Baudo è stato, ed è, uno dei suoi conduttori più preparati e talentuosi mai avuti. Tuttavia, anche i migliori sbagliano e lui non è da meno. Più precisamente, il conduttore sarebbe sparito dopo aver fatto una promessa a qualcuno.

Due giorni fa, un altro ben noto e amato conduttore tv, ovvero Teo Mammuccari, ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano Il Messaggero, parlando della sua vita privata, della sua carriera e rivelando che vorrebbe condurre un programma tutto suo. Inoltre, Teo ha svelato un accaduto che riguarda Baudo, facendo esplodere un’enorme polemica. Stando alle parole di Mammuccari, tra i due presentatori non correrebbe buon sangue, perché, in passato, Pippo ha fatto una promessa a Teo che, però, non ha mai mantenuto.

La promessa sfumata

Nel 2002, secondo il racconto di Teo, lo storico conduttore Baudo gli avrebbe promesso di presentare il Dopofestival. Tuttavia, queste parole si sono perse nell’aria, perché Mammuccari non ha mai condotto quel programma, dal momento che il ruolo è stato affidato ad un giornalista della Rai, ovvero Francesco Giorgino. Scoprendo questo cambio di rotta, Teo Mammuccari aveva provato un grande senso di diniego ed inferiorità, rimanendone profondamente deluso.

La verità secondo Pippo Baudo

Durante un’intervista passata, è stato chiesto a Baudo che cosa fosse successo con il conduttore romano e lui ha risposto con parole non proprio amichevoli, dicendo: “È Mammucari che si è proposto. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto.”

Dopo quella promessa mancata e quelle parole severe e fredde, Teo non ha mai più perdonato Baudo, anche se quel duro colpo lo ha aiutato a farsi le ossa in un mondo spietato come può essere quello dello spettacolo.

La verità secondo Teo Mammuccari

Dopo più di vent’anni è finalmente saltata fuori la verità riguardo il risentimento che Mammuccari ha verso Pippo Baudo. Ad ogni modo, le dichiarazioni del conduttore delle Iene non sono finite qui. Infatti, Teo ha anche svelato ulteriori dettagli della vicenda, raccontando: “Mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io. Andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito.”

La dichiarazione di Teo Mammuccari ha lasciato sbigottiti i fan di Pippo Baudo che, a quanto pare, dopo la fatidica promessa non ha dato più segni di vita nei confronti di Teo. Un errore spiacevole che poteva fare chiunque, commesso perfino dal mitico Pippo Baudo.