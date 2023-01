Corsa conto il tempo: Paola Caruso in ospedale, “Colpita da una disgrazia” – FOTO

Un volto noto di Avanti un Altro è finito in ospedale e ora in pubblico è in pensiero per le sue condizioni di salute. Si tratta di Paola Caruso, l’ex bonas del programma: ecco cosa è successo e come sta.

“Sono crollata”

L’ex bonas di Avanti un Altro alla fine ha ceduto: dopo settimane piene di stress e ostacoli emotivi, è finita in ospedale a causa di un crollo fisico ed emotivo.

Nota al pubblico per il suo simpatico ruolo da bonas nel programma serale di Paolo Bonolis, la Caruso negli anni è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani, ora profondamente preoccupati per le sue condizioni di salute.

Dopo il successo con Avanti un Altro, la showgirl è rimasta incinta. Una gravidanza molto sofferta a causa della lontananza con il papà di suo figlio, con cui la Caruso non aveva più un buon rapporto.

Lui, Francesco Caserta, l’ha lasciata subito dopo di aver saputo della sua dolce attesa. Ne abbiamo sentito parlare tanto ai programmi di Barbara D’Urso dove Paola, in qualità di ospite, ci ha raccontato la sua storia.

Dopo il parto si è allontanata dalle scene e si è concentrata su una carriera sui social networl, la sua attuale fonte di guadagno.

Nonostante sia sparita dal piccolo schermo da un po’, all’annuncio della notizia il pubblico è rimasto pietrificato ed è molto preoccupato per lei: Paola Caruso è finita in ospedale per un crollo emotivo e fisico. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Paola Caurso, il collasso emotivo

Solo qualche settimana fa Paola ha condiviso un video dove spiegava la sua assenza dai social. Ai più curiosi, che le chiedevano se fosse successo qualcosa, ha risposto affermando che il figlio non stava bene. Una risposta vaga e superficiale, con la quale l’ex bonas ha evitato di entrare nei dettagli.

Poi ha dichiarato che mentre era in vacanza con il figlio, Michelino, a Sharm el-Sheikh sono stati costretti a tornare subito a casa. La vacanza è stata interrotta da “una disgrazia” che ha colpito il piccolo. Senza rivelare il nome della patologia, ha spiegato ai fan che il bambino ha bisogno di cure e dovrà sottoporsi a un lungo percorso di terapie.

Una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno nella vita di Paola, mamma single, su cui è aumentata la pressione. Al momento sta rivelando davvero poco e cerca di essere il più riservata possibile soprattutto sulla patologia del bambino e su quale percorso di cure dovrà intraprendere.

Le ultime due settimane sono state davvero pesanti e a un certo punto il suo corpo ha ceduto: ha avuto un collasso fisico ed emotivo molto grave.

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Con queste parole la Caruso descrive il periodo difficile, allegando la foto di un braccio perforato da un ago.

Sui social racconta che il bambino sta poco bene e proprio per questo sta facendo una serie di esami. Nonostante questo, non ha rivelato qual è la patologia che ha colpito Michelino, ma ha fatto intere che si tratta di problemi neurologici.