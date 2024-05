Amici, anticipazioni bomba: succederà una cosa impensabile al serale | Spunta già il nome del…

Stiamo arrivando alla finale di Amici e quello che succederà nella puntata di sabato era impensabile, spunta proprio il suo nome.

La finale di Amici si sta avvicinando. Il pubblico di telespettatori attende con ansia le prossime puntate del talent show.

Proprio in queste ore sono circolate indiscrezioni sulle anticipazioni del serale di sabato 4 maggio.

Quello che accadrà nella prossima puntata è a dir poco incredibile. Nessuno tra il pubblico lo avrebbe mai immaginato, eppure sarà proprio così.

Per tutti coloro che non riescono più a trattenersi dalla curiosità, ecco qualche anticipazione sulla puntata di sabato 4 maggio 2024.

Anticipazioni sulla settima puntata del 4 maggio 2024: ecco cosa accadrà ai ballerini di Amici

Amici di Maria De Filippi, noto semplicemente come Amici, è un talent show italiano condotto da Maria De Filippi. Con ventitré edizioni all’attivo, Amici è il talent show più longevo della televisione italiana.

La settima puntata del Serale, in onda sabato 4 maggio 2024 in prima serata su Canale 5, svelerà grandi novità al pubblico di telespettatori. Non solo verrà comunicato il nome del nuovo eliminato, ma anche e soprattutto quello del primo finalista.

In onda sabato 4 maggio la puntata decisiva della ventitreesima edizione di Amici: ecco qualche anticipazione

Ormai manca meno di un mese alla finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi. All’ultima puntata solo quattro concorrenti saranno ancora in gara. Tra i quattro finalisti, vi saranno sicuramente il vincitore del circuito canto e il vincitore del circuito ballo. Uno dei due sarà il vincitore assoluto di Amici.

Alcune indiscrezioni circolate in queste ore tra il pubblico online confermerebbero che il nome del primo finalista è stato già scelto. Secondo queste voci, la finalista sarebbe Martina del team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Martina, nel ballottaggio finale della sesta puntata, ha vinto contro Sofia che è stata eliminata. Dal momento che Martina è rimasta da sola nella squadra, il pubblico di telespettatori ritiene che gli insegnanti avrebbero deciso di non mandarla più al ballottaggio. Si tratta però solo di ipotesi. Nella settima puntata del Serale di Amici saranno ancora tre le manche che si susseguiranno. Al termine di ognuna di esse i professori faranno il nome del candidato prossimo all’eliminazione. Dei tre nomi, solo uno verrà salvato. Gli altri due andranno invece al ballottaggio finale. Maria De Filippi annuncerà il nome dell’eliminato della puntata di sabato al termine della serata, ma tra poche ore la puntata verrà registrata e sui social inizieranno a circolare i nomi dei finalisti. Le anticipazioni di Amici verranno così confermate.