Myrta Merlino, contratto stracciato: Mediaset è inflessibile e svela il segreto | Sostituita dalla rivale bionda

La conduttrice, dopo un solo anno al timone del talk show di Canale 5, dice addio al programma per volere della stessa Mediaset. La notizia, inizialmente circolata come semplice indiscrezione, trova ora conferma ufficiale da fonti autorevoli come TvBlog, che svelano anche il nome della sua sostituta: Simona Branchetti.

Branchetti, volto noto di Mediaset già dal 2007, ha alle spalle una comprovata esperienza come conduttrice all’interno dell’azienda. Ha infatti già condotto con successo il format natalizio “Pomeriggio Cinque News” e quello estivo mattiniero “Morning News”, ottenendo ottimi consensi da parte dei vertici Mediaset. La sua professionalità, unita alla sua capacità di intrattenere il pubblico, l’avrebbero resa la scelta ideale per prendere il posto di Myrta Merlino.

Le motivazioni

La scelta di Mediaset di non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 sembrerebbe essere legata a diversi fattori. Innanzitutto, si vocifera che la conduttrice non fosse particolarmente entusiasta del programma, tanto da aver espresso in diverse occasioni la sua preferenza per un tipo di conduzione giornalistica più impegnata. Inoltre, gli ascolti di Pomeriggio 5 durante la sua gestione non sono stati sempre brillanti, soprattutto in confronto al competitor diretto “La vita in diretta” su Rai 1.

Per quanto riguarda Myrta Merlino, il suo futuro in Mediaset è ancora incerto. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere riposizionata su Rete 4 con un programma in prima serata. Si vocifera addirittura di un possibile ritorno al giornalismo puro, con la conduzione di un approfondimento di attualità. Tuttavia, al momento non c’è nulla di ufficiale. I prossimi palinsesti Mediaset, che verranno presentati come da tradizione prima delle vacanze estive, sveleranno il destino professionale di Myrta Merlino e ufficializzeranno la scelta di Simona Branchetti come nuova conduttrice di Pomeriggio 5.