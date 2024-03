Myrta Merlino, sostituita in tronco: Pier Silvio strappa il contratto e prende proprio lei

Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono stati tremendi rispetto alle passate edizioni, Pier Silvio ha dovuto fare una scelta.

La televisione italiana è sempre stata terra di scontri e cambiamenti repentini, e uno degli ultimi colpi di scena riguarda Myrta Merlino, protagonista di un’avventura travagliata nel mondo del daytime televisivo. Si mormora che dopo solo un anno alla conduzione di Pomeriggio 5, la giornalista per la prossima stagione televisiva verrà sostituita in tronco proprio da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Lo scandalo è servito! Una decisione, quello dell’AD di Mediaset, che se confermata sarebbe letteralmente incredibile e che porta con sé una serie di riflessioni sul futuro della programmazione televisiva e sulle strategie editoriali delle reti.

I recenti ascolti di Pomeriggio 5, programma storico di Canale 5, hanno destato preoccupazione tra i vertici di Mediaset. Gli ascolti, infatti, sono stati tremendi rispetto alle passate edizioni, costringendo Pier Silvio Berlusconi a fare una scelta difficile: strappare il contratto a Myrta Merlino, la conduttrice che aveva preso il posto della più popolare Barbara D’Urso alla guida del programma.

Ricordiamo, infatti, che l’ingresso di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 è stato parte di una strategia più ampia di rinnovamento del palinsesto di Mediaset. C’è qualcuno che sarebbe pronto a sostituire la giornalista moglie di Marco Tardelli. Se le indiscrezioni venissero confermate sarebbe praticamente “cosa fatta”,

I piani “distrutti” di Pier Silvio Berlusconi

Nei piani di Berlusconi, il programma Pomeriggio 5, quindi, sarebbe dovuto diventare un esempio della nuova linea editoriale, più aderente all’attualità, alla cultura e che lascia indietro quell’intrattenimento più becero che tanto ha fatto discutere negli anni. Tuttavia, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e gli ascolti del programma sono scesi in modo significativo, mettendo in discussione la validità di questa nuova direzione. Ciò che ha reso la situazione ancora più delicata è stata la mancanza di una figura forte e consolidata come Barbara D’Urso alla guida del programma. La decisione di Berlusconi di lasciare a casa la D’Urso ha lasciato molti fan delusi, soprattutto perché considerata troppo “trash” per la nuova direzione editoriale che si voleva intraprendere.

L’assenza della D’Urso ha aperto un vuoto che Myrta Merlino ha cercato di colmare, ma con risultati al di sotto delle aspettative. Tanti sono i nomi che circolano in qualità di sostituti della Merlino e che sarebbero davvero apprezzati sia dia vertici che dal pubblico. In primis c’è l’opinionista uscente del GF, Cesara Bonamici che condurrebbe un nuovo programma tutto suo, sì di stampo giornalistico ma anche “condito” con un po’ cronaca rosa. Inoltre, un altro nome particolarmente papabile è quello di Veronica Gentili che attualmente conduce Le Iene. Competente e bellissima, potrebbe essere un vero e proprio affare per la rete di Pier Silvio.

Qual è il futuro di Myrta?

Inoltre, c’è da dire che la competizione con personaggi del calibro di Alberto Matano, noto volto della Rai, ha reso ancora più complicata la situazione per Myrta Merlino. Nonostante abbia continuato il suo lavoro con impegno e professionalità, il futuro della conduttrice sembra ora legato a un filo sottile.

C’è incertezza sul destino di Myrta Merlino e sulla sua permanenza in Mediaset. Nonostante ciò, la conduttrice continua il suo lavoro con dedizione, aspettando di conoscere quali saranno le decisioni future della rete televisiva. È possibile che la sua carriera prosegua altrove o che Mediaset decida di offrirle nuove opportunità all’interno della propria programmazione. Solo il tempo ci dirà quale sarà il futuro di Myrta Merlino e quale ruolo avrà nell’universo televisivo italiano.