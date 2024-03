Beatrice Luzzi, sgancia la bomba sul Grande Fratello dopo giorni dalla finale: “Tutti devono saperlo”| Crolla tutta Mediaset

Beatrice Luzzi ha deciso di parlare dopo la vittoria soffiata proprio sul gran finale, ha sganciato la bomba sul programma.

Lo scorso 25 marzo si è chiusa la porta rossa della diciassettesima edizione del Grande Fratello che ha visto come vincitrice Perla Vatiero. Questa vittoria ha lasciato la maggior parte dei telespettatori senza parole, dal momento che si aspettavano la vincita della veterano del reality show Beatrice Luzzi.

L’attrice era dentro la casa più spiata d’Italia dal giorno uno e ha sembra combattuto praticamente da sola contro i suoi coinquilini che spesso le andavano contro e con le numerosissime nomination e televoti che ha sempre superato egregiamente (111 nomination e 19 televoti). Ma la finale del GF ha cambiato le aspettative di molti.

Nella puntata finale, infatti, abbiamo visto come da 6 finalisti (Perla Vatiero, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Simona Tagli e Letizia Pretis) siamo arrivati alle due super finaliste, ovvero Beatrice e Perla. Uno scontro tra due donne che si sono dimostrate forti e con un carattere che difficilmente le fa passere inosservate.

Alla fine Perla si è aggiudicata la vittoria, lasciando la Luzzi incredula di questo risultato. L’attrice era convinta che sarebbe stata lei la vincitrice del GF e pare proprio che anche Alfonso Signorini la pensava come lei. Infatti, dopo la proclamazione si è visto come i due siano stati ripresi dalle telecamere mentre si abbracciavano e il conduttore sussurrava qualcosa all’orecchio di Beatrice.

Le parole di Alfonso Signorini

Stando ad alcuni utenti del web, la piccola clip che mostra il momento in cui il conduttore abbraccia e sussurra qualcosa all’orecchio della Luzzi potrebbe nascondere un complotto televisivo in piena regola. Secondo loro, infatti, osservando il labiale di Signorini si intuirebbe una frase del tipo ‘ci abbiamo provato’.

Questo sottolineerebbe che Alfonso abbia fatto di tutto pur di far vincere la Luzzi ma che poi, alla fine, avrebbe fallito. Tuttavia, se si analizza a fondo la breve clip si può notare come Alfonso non dica nulla nel genere ma semplicemente mostri affetto e stima per l’attrice facendoli i complimenti.

La confessione di Beatrice Luzzi

Sfatato il mito del complotto suggerito da sussurro di Signorini alla Luzzi, l’attrice però ha voluto rivelare i suoi pensieri riguardo la vittoria di Perla e la sua sconfitta nella finale del Grane Fratello. Poco dopo la fine del reality, Beatrice ha confessato la sua verità durante un’intervista concessa al settimanale Chi. Stando alle parole della Luzzi, la vincita di Perla potrebbe essere stata altamente influenzata dal triangolo amoroso che la vede protagonista assieme a Mirko e Greta.

La Luzzi ha affermato di non credere fino in fondo all’amore tra Mirko e Perla e che i due si siano rimessi insieme solo per favorirsi il pubblico. Beatrice Luzzi afferma che Mirko e Perla hanno praticamente giocato insieme decretando la vittoria di uno dei due. Nonostante questa disfatta, però, uno dei concorrenti che più ricorderemo di questa edizione del Grande Fratello è l’attrice di Vivere.