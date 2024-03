Ayle, accusa di maltrattamento ad Amici ma è malato: arriva la denuncia al programma | Vergognoso

Ayle si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dopo l’uscita dal serale di Amici, ma scoppia la polemica.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che mette in luce la bravura nel canto e nella danza di numerosi giovani aspiranti cantanti e ballerini. Tuttavia, in questo programma molto spesso vengono fuori anche delle storie drammatiche e toccanti che vedono come protagonisti gli allievi della scuola più famosa di Canale 5.

Di recente si sta parlando dell’esperienza turbolenta del cantante Ayle, nome d’arte Elia Faggella, che non ha avuto per niente un percorso lineare e comune all’interno dell’accademia di Amici. Sabato 30 marzo il giovane si è raccontato nel talk show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, e ha svelato la verità riguardo al suo percorso ad Amici.

Domenica 11 febbraio Ayle ha deciso di lasciare il programma dopo essere arrivato penultimo nella classifica di puntata. Senza ascoltare i consigli della coach Anna Pettinelli, il giovane cantante ha deciso di tornare a casa sua a Livorno. Tuttavia, nella notte del medesimo giorno Ayle ha chiamato la produzione chiedendo di rientrare in gioco.

Richiesta che ha avuto successo ma che è arrivata da un ragazzo che si è comportato in maniera decisamente anomala. Questo perché Ayle soffre di ADHD, vale a dire disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. Sui social il giovane artista ha deciso di spiegare il significato del suo brano e di mettere in luce la sua malattia.

I commenti sui social

Dopo che Ayle ha caricato il video in cui spiega sia il significato dietro le parole del suo brano che il suo disturbo ADHD, il popolo del web si è scatenato nei commenti. Come si legge sui social, infatti, in molti accusano il programma di aver trattato il ragazzo come se fosse un maleducato senza voglia di impegnarsi, screditando la malattia del giovane.

Secondo il parare del pubblico i giudici dovevano avere un occhio di riguardo per Ayle data la sua malattia e trattarlo in modo diverso dagli altri perché non siamo tutti uguali. Quello che ne è uscito dai commenti è chiaro: Amici avrebbe maltrattato il giovane cantante cacciandolo per poi farlo rientrare ed eliminarlo la prima puntata del serale. Una vera e propria denuncia alla trasmissione da parte del web.

Il presente di Ayle

Un percorso davvero difficile quello di Ayle ad Amici, dove non è stato realmente capito e si è visto eliminare per ben due volte. La prima a febbraio scorso e la seconda nella prima puntata del serale di Amici. Molti fan hanno accusato il talent di aver maltrattato un ragazzo con problemi mentali ma tra i numerosi commenti si legge anche chi afferma che la trasmissione non è per tutti.

Qualche utente ha scritto che, conoscendo ormai il talent, ci si deve pensare su due volte prima di proporsi come allievo se si hanno dei particolari disturbi. In ogni caso Ayle non si è lasciato abbattere e continua a fare musica, dimostrando come un ‘difetto’ può trasformarsi in pregio e renderci unici. Assieme a lui a Verissimo c’è stato anche Tiziano Coro, meglio noto come Kumo, ex ballerino di Amici eliminato anche lui nella prima puntata del serale.