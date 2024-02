“Sei un cog**ne!, adesso rischia il posto ad Amici: scoppia il caos per la brutta reazione | Irrecuperabile

Una situazione che ha creato grosso scompiglio, partono parole pesanti tra gli allievi e proprio lui rischia il posto dopo tanti sacrifici.

Ad Amici non si può mai stare tranquilli: la competizione tra gli allievi è altissima e le aspettative dei maestri non fanno che esacerbare gli scontri, spesso mettendo in difficoltà i giovani artisti.

È il caso per esempio di ciò che è successo ad Ayle: il ragazzo aveva deciso di andarsene dal programma perché, a sua detta, voleva “essere libero” e aveva capito che il programma non era il posto per lui.

I fan sono rimasti molto delusi dalla decisione, ma non per molto: pochi giorni dopo il ragazzo ha chiesto di rientrare, riconoscendo il proprio errore. Il suo comportamento ha sollevato molte polemiche, ma alla fine i professori hanno deciso di riammetterlo, nonostante qualche indecisione.

Adesso però le cose sembrano essere precipitate di nuovo e si parla di rischio di eliminazione per un altro allievo. Lo scontro è stato davvero terribile.

Scontro ad Amici

La riammissione di Ayle di certo ha creato un po’ di caos nella trasmissione, soprattutto tra gli altri allievi: il gruppo ha assistito al “tira e molla” del ragazzo con il programma e non tutti hanno avuto un’impressione molto positiva. Sul web gli utenti si sono scatenati, soprattutto dopo aver assistito a uno “scontro” tra Ayle e un altro ragazzo.

In due minuti l’altro allievo ha messo Ayle di fronte alla verità, senza risparmiarsi su ciò che pensava, e in alcuni casi, a detta di alcuni, spingendosi troppo oltre. Proprio la scelta di essere sincero lo ha messo in pericolo: ora si valuta l’eliminazione. Ecco cosa è accaduto.

Quelle parole di troppo

Malìa non le manda di certo a dire: il ragazzo, con pacatezza ma durezza, ha spiegato ad Ayle che il suo comportamento ha mancato di rispetto non solo agli insegnanti, ma anche a tutti gli allievi. Pur essendosi schierato dalla sua parte, Malìa ha detto ad Ayle che secondo lui le sue mosse sono state fatte in funzione della classifica. Una cosa di sicuro non se l’è lasciata sfuggire il ragazzo: “Sei un cog***one” ha esordito Malìa col suo discorso, consapevole che potrebbe rischiare il posto ad Amici dopo tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare fin lì.

I commenti sotto il video danno per lo più ragione a Malìa, riconoscendo il suo coraggio nel parlare al compagno e dirgli tutto ciò che pensavano anche gli altri allievi. C’è anche chi però sostiene che si sia spinto un po’ troppo in là con le parole, soprattutto con le accuse verso il suo compagno. Ora c’è da chiedersi se i professori prenderanno provvedimenti in tal senso o se lasceranno passare queste esternazioni. I telespettatori sono preoccupati per il destino del cantante bergamasco.