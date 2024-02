Emma, “si è ridotta così…”: massacrata da Corona dopo la serata | Davvero imbarazzante

Dopo Sanremo Emma è stata massacrata da Fabrizio Corona, la situazione è davvero imbarazzante e l”hanno vista tutti. Ridicoli, alcuni usano questa parola.

Emma Marrone, la talentuosa cantante salentina diventata celebre dopo la sua partecipazione ad Amici ormai parecchi anni fa, ha recentemente catturato l’attenzione di tutti con la sua eccezionale partecipazione alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi con il brano “Apnea” che ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico e sta riscuotendo un notevole successo anche in ottica di ascolti e di radio.

La sua performance a Sanremo è stata elogiata non solo per la potenza e l’emozione della sua voce, ma anche per la sua presenza scenica, dimostrando una maturità artistica che va ben oltre il semplice talento canoro. Emma ha saputo trasmettere al pubblico la sua passione per la musica, regalando un momento indimenticabile sul palco dell’Ariston.

Ma ciò che è apparso subito evidente agli occhi di tuti è stata anche questa sua inedita svolta sensuale che testimonia il desiderio dell’artista pugliese di sentirsi bene nella propria pelle e di mostrarsi libera, sexy, femminile e sicura. Tuttavia, non tutti condividono l’entusiasmo per Emma, e la sua nuova vita e veste. Fabrizio Corona, noto personaggio controverso, ha avviato una vera e proprio battaglia feroce contro di lei.

In un confronto duro e senza esclusione di colpi, Corona ha espresso il suo dissenso nei confronti della cantante salentina e ha detto chiaramente e senza mezzi termini ciò che pensa di lei. Alcuni, però, ritengono che questa opposizione sia alimentata dalla sua natura controversa e dalla sua propensione a creare scandali.

Le difficoltà di Emma e la disputa con Fabrizio Corona

Il percorso di Emma non è stato privo di sfide personali, e dopo un periodo difficile seguito alla perdita del padre, sembra che la cantante abbia ritrovato la serenità concentrandosi interamente sulla sua carriera musicale. Le sue perfomance sul palco dell’Ariston sono state viste un po’ come una rinascita artistica, evidenziando la sua forza interiore e il suo impegno nei confronti della sua passione principale: la musica.

Questa situazione che sembra positiva, però, ha preso una piega inaspettata quando Corona, attraverso il suo sito di notizie “DilingerNews”, ha pubblicato un video virale sui social di Emma Marrone che balla sui tavoli dopo la finale di Sanremo. Nel video, Emma appare visibilmente felice e festante, ammettendo lei stessa il giorno successivo l’ultima serata all’Ariston da Mara Venier di essersi divertita e, forse, aver filtrato con qualche uomo.

Le dure parole di Corona

Questa rivelazione ha suscitato ulteriori polemiche, con Corona che ha cercato di smascherare Emma e renderla ridicola proprio sui social. “Ma veramente Emma si è ridotta così all’età di 39 anni?” tuona l’ex fotografo maligno attraverso il suo giornale. Corona ha lanciato un duro attacco contro la cantante, sostenendo che a 39 anni sia impossibile ancora fare festa e essere felici, anziché concentrarsi sulla propria musica.

Nonostante le critiche di Corona, sul web sono emersi numerosi sostenitori di Emma, difendendo la sua libertà di giocare, divertirsi e di essere sé stessa a qualsiasi età. Molti hanno sottolineato la necessità di abbracciare la propria sensualità senza dover sembrare sempre professionisti, sottolineando che Emma ha il diritto di godersi la vita e di essere felice, sia nella musica che nella sua vita personale.