Canone Rai annullato, controlla se hai questo numero in bolletta: adesso non lo devi più pagare | Non te lo dicono

Se non vuoi più pagare il canone Rai devi controllare subito se hai questo dato sulla tua bolletta, in questo modo viene annullato.

Niente e nessuno sarà mai più detestato delle tasse. In Italia come in tutto il mondo, le imposte sono viste di cattivo occhio da qualunque cittadino, che si vede costretto a giostrare i propri risparmi fra spese di prima necessità, spese per il proprio piacere e tasse. Un celebre detto le accosta addirittura alla morte, per ribadire la loro inevitabilità.

Ma i modi di dire restano modi di dire, infatti non prendono in considerazione tutti quei casi in cui le tasse sono effettivamente evitabili. Ci sono molte circostanze in cui una imposta può essere non pagata, magari sfruttando una esenzione, ed esse andrebbero sempre sfruttate.

Prendiamo come esempio una delle tasse più detestate dagli italiani: il canone Rai. Questa imposta è una tassa di possesso su dispositivi e apparecchi “atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive”, che da qualche anno è incorporata nella bolletta energetica per evitare la preponderante evasione della stessa.

Pochissimi cittadini lo sanno, ma ci sono vari modi che consentono di non dover pagare questo odiato tributo. Non lo dicono da nessuna parte e quindi l’informazione passa in secondo piano, ma se controlli questo numero potresti ottenere la cancellazione della tassa. Ecco dunque come non pagare – legalmente – il canone Rai.

Canone Rai nel 2024

Il canone Rai è nato come tassa per la trasmissione di programmi televisivi, ma nel corso degli anni ha subito svariati cambiamenti. Da qualche anno, per evitare che venisse evaso, il canone è stato accorpato alla bolletta energetica, ma il suo versamento non è un obbligo per tutti.

Le categorie esenti sono gli over 75 con un reddito annuo inferiore a 6.700 euro e che non convivono con altri detentori di reddito, i militari italiani e NATO, i diplomatici e i rivenditori e riparatori di apparecchi televisivi. Ma c’è un altro modo per non pagare il canone Rai, utilizzabile da tutti, e che non viola alcuna legge.

Controlla questo numero e non pagare

Il canone Rai, così come qualsiasi forma di debito, può cadere in prescrizione. Questo significa che, passato un determinato lasso di tempo dall’obbligo di pagamento, questo decade. La prescrizione per il canone Rai dura 10 anni, dunque se hai delle tasse rimaste in sospeso da almeno 10 anni, hai il diritto di non pagarle.

Ci sono chiaramente delle regole precise. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all’ultima notifica di pagamento ricevuta. Questo significa che devono essere trascorsi 10 anni senza che tu abbia ricevuto alcun avviso o notifica che ti incentivasse ad adempire il pagamento; se così fosse, la prescrizione si attiva e la tassa può essere contestata ed annullata. Controlla subito la data.