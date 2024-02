Paola Perego, terribile incidente in auto: “morte imminente” | Condizioni devastanti

Abbiamo visto proprio pochi giorni fa Paola Perego intervista da Silvia Toffanin nel suo salotto di verissimo.

Una donna incredibile che ha costruito la sua carriera passo dopo passo senza mai tirarsi indietro nemmeno davanti alle difficoltà, così è sempre stata Paola Perego che proprio nel fine settimana è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per raccontarsi a cuore aperto.

Come già successo in altre occasioni e interviste, Paola ha sempre mostrato la sua vera natura, non ha mai messo maschere, ma ha parlato senza troppi filtri della sua vita, sia privata sia lavorativa. Per le non è stato sempre tutto facile.

Gli inizi della sua carriera sono stati come modella, dagli anni Ottanta è arrivato il primo lavoro in televisione in realtà regionali più piccole, sono poi stati gli anni Novanta a consacrarla sul grande schermo grazie proprio a Mediaset.

Una delle presentatrici più apprezzate di Forum, Paola ha anche condotto programmi di grande successo come La Talpa, Mezzogiorno in famiglia e lo Zecchino D’Oro. negli ultimi anni è stata la sua presenza a Ballando con le stelle a portarla alla ribalta. Purtroppo però è stata vittima di un tremendo incidente in auto.

Paola Perego e il tremendo incidente in auto

Una situazione davvero drammatica quella in cui si è trovata la Perego, un tremendo incidente mentre si trovava al volante della sua auto è stato fatale per lei. Dalla dinamica di quello che è accaduto si è pensato per il peggio, per fortuna Paola ha in seguito potuto raccontare che cosa le è successo.

Così veniamo a scoprire che ha sempre sofferto di un bruttissimo disturbo, che è stato la causa di questo incidente, Paola si trovava al volante quando ad un certo punto ha sentito che le stava succedendo qualche cosa, la stessa ha raccontato,“Ero in macchina con un amico, tornavo dal cinema, ma all’improvviso non mi entrava più aria nei polmoni”. Attimi di terrore in cui la stessa ha pensato che stesse per morire.

Condizioni di salute e causa dell’incidente

In seguito a questo brutto avvenimento, che per fortuna non si è trasformato in tragedia, Paola ha dichiarato che non è più riuscita a guidare per moltissimi anni, traumatizzata da quello che le era capitato. Ma cosa le è capitato? La famosa conduttrice soffre di attacchi panico da quando era giovanissima.

In diverse occasioni ha raccontato di convivere con questo temendo problema che può trovare sollievo o cura soltanto se seguito da degli specialisti e andare in terapia è l’unica soluzione, anche perché, come lei stessa ha raccontato una delle sensazioni più frequenti che si hanno durante un attacco di panico è quelli di stare per morire. Il problema è spesso sottovalutato e se ne parla fin troppo poco, il messaggio vi Paola è anche quello di sensibilizzare.