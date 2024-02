Assegno unico, adesso puoi chiedere più soldi: devi avere questo dato corretto | Fai domanda così

Adesso è possibile chiedere che l’assegno unico venga aumentato, ma per farlo devi avere questo dato corretto. Ecco come fare.

Chiedere aiuti economici non è mai fonte di vergogna perché ognuno di noi potrebbe ritrovarsi in una situazione difficile da affrontare in un determinato momento della vita. Per fortuna il Governo va in contro a chi ha bisogno con aiuti monetari utili ad arrivare a fine mese e ad affrontare tutte le spese quotidiane.

Un aiuto valido è l’Assegno unico, vale a dire un beneficio economico concesso a tutti i nuclei familiari con uno o più figli a carico di massimo 21 anni (non ci sono limiti per chi ha figli con disabilità). Questo Assegno unico è rivolto ai lavoratori dipendenti o autonomi, ai pensionati, ai disoccupati e agli inoccupati.

Questa soluzione si è rivelata un vero e proprio salvagente per moltissime famiglie che stavano affogando nel mare di spese e costi sempre più elevati a causa dell’inflazione che affligge il nostro paese da diversi anni ormai. Il carovita ha spinto molte famiglia d’Italia sul lastrico e adesso le richieste di aiuti economici sono sempre più numerose.

L’Assegno unico ha cadenza mensile e la sua cifra varia in base alla situazione economica della famiglia richiedente. L’importo è maggiore per le famiglia più bisognose ma è anche aumentato per quelle più numerose. A volte, però, per alcuni nuclei familiari l’Assegno unico non è sufficiente e desiderano chiedere un aumento.

Assegno unico, come viene calcolato

L’importo mensile familiari dell’Assegno unico è basato sul reddito e patrimonio del richiedente, ovvero sulla base del modello ISEE. Per rinnovare l’ISEE si deve presentare all’INPS la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) tramite il portale online dedicato, l’app mobile dell’INPS o tramite patronati.

Prima di richiedere un aumento dell’Assegno unico mensile dovete controllare che abbiate rinnovato con successo l’ISEE presentando la nuova DSU. Fatto questo dovete anche controllare che tutti i dati siano stati riportati fedelmente nei vari moduli e che, quindi, tutto corrisponda alla perfezione.

Come richiedere l’aumento dell’Assegno unico

Dopo essersi accertati di aver seguito tutti i passi corretti per avere l’Assegno unico con il vostro ISEE aggiornato e avendo la nuova DSU, potete verificare da soli lo stato della vostra domanda tramite il sito dell’INPS (se lo avete fatto in via telematica). Se, invece, avete fatto domanda tramite Caf o patronato, dovete fare uno step in più.

Dovete chiedere il numero di protocollo della pratica e poi usate lo strumento di simulazione online sul sito dell’INSP per informarvi circa la somma che vi spetta con l’Assegno unico. Se doveste trovare qualche informazione che vi crei dei dubbi o delle discordanze, contattate l’INPS per avere delle delucidazioni in merito e scoprire se vi spetta o meno un aumento dell’Assegno unico.