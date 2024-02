“Qualcuno la denunci”, Antonella Fiordelisi finisce nei guai: il gesto non è piaciuto | Deve redimersi

Una brutta pagina per la carriera della giovane Antonella Fiordelisi che dopo il gesto azzardato viene chiesta la denuncia.

Quando si è personaggi famosi bisogna stare attenti a che cosa si decide di fare perché se si viene beccati in momenti scomodi o mentre si fanno determinati gesti che possono urtare la sensibilità degli altri, le conseguenze non tarderanno ad arrivare. In una situazione simile ci è finita qualche giorno fa Antonella Fiordelisi.

La modella, influencer e schermitrice italiana è entrata in un vortice di polemiche e pesanti critiche a causa di un’azione che ha deciso di compiere pochi giorni fa. Famosa per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello VIP 2022-2023, la Fiordelisi è certamente abituata ad essere al centro del gossip.

Tuttavia, questa volta le critiche sono state abbastanza pesanti e alcune anche seriamente preoccupanti. Addirittura, c’è chi spera in una sua denuncia per quello che ha fatto. Un gesto che veramente in molti non hanno affatto apprezzato e che hanno aspramente criticato, mettendo Antonella in una posizione difficile.

Tutto è successo ‘per colpa di Sanremo’ e delle sue canzoni in gara. Lo sappiamo: la febbre del Festival della canzone italiana prende tutti e dura anche a lungo. Infatti, per diversi mesi ci ritroviamo a canticchiare i brani che abbiamo ascoltato durante la gara ma, a volte, non abbiamo le stesse capacità degli artisti in gara.

Il grosso errore di Antonella Fiordelisi

Anche la Fiordelisi è caduta vittima dell’influenza sanremese e pochi giorni fa si è cimentata nell’imitazione di Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024 con La noia. Tuttavia, Antonella non ha cantato quel brano ma quello che la Mango ha portato nella serata delle cover, ovvero La rondine.

Una canzone che per Angelina Mango significa molto dato che è del suo adorato padre venuto a mancare nel 2014, quando lei aveva solo 13 anni. Ovviamente, l’esibizione della Mango ha commosso tutti in platea e a casa per la sua bravura, mentre l’esibizione della Fiordelisi ha scatenato il popolo del web.

Era meglio evitare

Qualche giorno fa, Antonella Fiordelisi ha deciso di postare un breve video su Instagram dove si cimenta nel cantare qualche strofa del brano La rondine. Data la sua esibizione, i commenti al vetriolo non sono di certo mancati. Un utente ha addirittura commentato così: “Che qualcuno la denunci”; un altro ha espresso dispiacere per Mango che la sente dal paradiso.

Il post della Fiordelisi è stato inondato in pochissimo tempo da moltissimi commenti negativi che la incitano a smettere e a fare dell’altro. Alcuni hanno ammesso che un citofono ha più accordi, altri le hanno dato della coraggiosa in senso ironico dimostrando quanto gli utenti del web non abbiano apprezzato minimamente il gesto di Antonella Fiordelisi nel cimentarsi nel brano di Mango.