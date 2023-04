Antonella Fiordelisi avvistata davanti al Palazzo di Giustizia: scattano le denunce

Antonella Fiordelisi è stata avvistata davanti al tribunale con i suoi avvocati.

L’influencer Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha avuto l’occasione di conoscere e di innamorarsi di Edoardo Donnamaria, volto noto del programma di Rete 4 Forum.

Con Edoardo Donnamaria l’influencer ha ad oggi una relazione e i due, super innamorati e presi dalla foga, hanno deciso di compiere il grande passo di andare a vivere insieme, forse in maniera affrettata.

Tuttavia, i due sembrano stare bene, ma ciò che ha fatto preoccupare la coppia e i loro fan, è la questione irrisolta con l’ex dell’influencer campana, Gianluca Benincasa, al quale (da ciò che si sa) è stata impedita l’entrata nella casa del Grande Fratello proprio dal padre di Antonella, che ha voluto procedere attraverso vie legali.

La situazione sembrava non essere stata ancora risolta, e resta da scoprire il motivo per il quale Antonella Fiordelisi si sia ritrovata ora davanti al Palazzo di Giustizia di Salerno circondata dai suoi avvocati.

Cosa è successo ad Antonella Fiordelisi?

L’influencer Antonella Fiordelisi ha, di recente, dopo essersi recata a Salerno per questioni lavorative, postato una foto che la ritrae davanti al Palazzo di Giustizia di Salerno con i suoi avvocati, cui segue un video in cui la donna risulta dall’aspetto del tutto sereno, mentre sorseggia il suo drink come per festeggiare ciò che è accaduto all’interno del tribunale.

Che Antonella abbia finalmente concluso la situazione con l’ex Gianluca Benincasa? Con lui aveva infatti proseguito, dopo la denuncia avviata dal padre, per vie legali, in quanto l’uomo dal momento in cui gli era stato impedito di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip tra – gli ex che si presentano al programma – aveva iniziato a parlare molto male di Antonella, attaccandola aspramente anche sui social fomentando l’odio degli haters contro la donna.

Come si è risolta tutta la vicenda?

Antonella, pur essendosi mostrata felice e contenta in quella foto postata davanti al tribunale e nel video seguente, non ha esplicitato, tuttavia, quanto accaduto e il modo in cui si sarebbe risolta tutta la questione.

Restano solo ipotesi da parte dei fan dell’influencer, ma anche della coppia Antonella Fiordelisi-Edoardo Donnamaria: i così detti “Donnalisi”, che sostengono la donna nella sua battaglia, sperando che abbia effettivamente avuto una conclusione positiva per lei, e si sia liberata finalmente da questa situazione.